Tempo 180: Lehárs "Juxheirat" in Leipzig als "Auto-Operette"

Die Frauen haben einen Verein gegründet, "Los vom Mann, so laute die Parole", und beim Blick ins Programmheft ist es ihnen nicht zu verübeln: Dort waren Zeitungsanzeigen aus den fünfziger Jahren zu sehen, in denen der Ehemann seine Angetraute doch tatsächlich aufs Knie legt, weil sie nicht in der Lage war, frischen Kaffee zu kaufen. Und der Erwerb einer neuen Krawatte sollte garantieren, dass die Gattin vor Ehrfurcht in die Knie geht.

Zeitgemäßes Vergnügen

Gut, alle aufständischen Frauen sind dann doch zum Finale unter der Haube - bis auf eine, die wird Pathologin, damit ihr die "Männer endlich zu Füßen liegen". Etwas mehr Gender-Wahnsinn und ätzendere , aktuellere Kritik an eingeübten Geschlechterrollen hätte die Produktion gewürzt, so war sie doch sehr familientauglich, aber gleichwohl ein zeitgemäßes Vergnügen. Und der Butler aus Österreich klagte immerhin über Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und schmelzende Polkappen und ließ damit aufblitzen, dass nicht nur Milliardäre Probleme haben.