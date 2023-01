Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid bekanntgegeben

Live-Sendung aus Köln

Das Ergebnis wird am 4. Februar in der Live-Sendung "Alles Eurovision" verkündet, die auf TikTok und in der ARD-Mediathek laufen wird. Zu den bereits ausgewählten Musikerinnen und Musiker gehören die Hamburger Band Lord Of The Lost, der 30-jährige in Bayern geborene Künstler Trong, der in Vietnam bereits ein Pop-Star ist, das bekannte Bochumer Duo Frida Gold und der Berliner Singer-Songwriter Will Church. Außerdem bewerben sich um einen Platz in Liverpool die Düsseldorfer Sängerin Patty Gurdy, die als Hurdy Gurdy antritt, der in Berlin und London lebende Sänger René Miller, die Songwriterin Anica Russo aus Berlin und die Band Lonely Spring aus Passau.Das Erste überträgt die von Barbara Schöneberger moderierte Show "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" am 3. März ab 22.20 Uhr live aus Köln.

Liverpool statt Kiew

Der Gewinner der Vorentscheid-Show wird für Deutschland beim Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool antreten. Den ESC 2022 hatte die ukrainische Band "Kalush Orchestra" mit dem Song "Stefania" gewonnen. Der britische Sänger Sam Ryder belegte den zweiten Platz. Wegen des Kriegs in der Ukraine hatte Kiew zunächst die Ausrichtung abgesagt, die Europäische Rundfunkkommission (EBU) und die britische BBC verständigten sich dann darauf, den ESC 2023 in Liverpool auszurichten.