Teil-Lockdown: Diese Kultureinrichtungen dürfen offen bleiben

Der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, erläuterte in einer Pressekonferenz am Donnerstag, wie der angekündigte Lockdown des Kulturlebens genau aussehen wird.

Diese Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen

Demnach werden Theatern, Opern und Konzertsäle geschlossen, auch alle Ausstellungen, Museen und Zoologische Gärten müssen dicht machen. Dasselbe gilt für Kinos, Freizeitparks, sowie für alle Anbieter von Freizeitaktivitäten "indoor und outdoor". Auch Messen, Kongresse und sämtliche Tagungen, sowie Spielsalons, Spielbanken und Wettannahmestellen bleiben zu oder werden abgesagt. Saunen, Schwimmbäder, Bordelle und Fitnessstudios müssen ebenfalls schließen. Die Gastronomie mit sämtlichen Veranstaltungen muss ohnehin schließen, darf jedoch Essen zum Mitnehmen anbieten.

Was weiter offen bleiben darf

Weitermachen dürfen lediglich Bibliotheken, Leihbüchereien und Archive. Auch für Gottesdienste gibt es keine weiteren Verschärfungen. Demonstrationen sind nach den bisherigen Regeln weiterhin möglich, weil sie "verfassungsrechtlich besonders geschützt" seien. Universitäten dürfen ebenso wie alle Schulen und Kindertagesstätten den Betrieb im bisherigen Umfang aufrechterhalten.

Maßnahmen könnten an Hotspots schon eher beginnen

Im Corona-Hotspot Augsburg, so Ministerpräsident Markus Söder, könnten die Maßnahmen schon vor dem 2. November umgesetzt werden, jedenfalls sei das seiner Meinung nach "gut denkbar". In zwei Wochen wollen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin darüber beraten, wie es im Dezember weitergeht. Söder wollte sich im Vorhinein nicht auf konkrete Ziele im Infektionsgeschehen festlegen, es gehe um die "Abflachung der Kurve".

Unterdessen sagte die Intendantin der Münchner Kammerspiele, Barbara Mundel, der "Süddeutschen Zeitung": "Jetzt müssen wir Superkräfte mobilisieren. Wir könnten in Bayern mit der Kunst in die Kirchen ziehen und einfach sagen, Theater ist Gottesdienst." Offen ist, wie ernst die Theaterchefin diese Bemerkung gemeint hat. Nikolaus Bachler, der Intendant der Bayerischen Staatsoper, kündigte an, sein Ensemble werde auch im November "nicht müde werden, Kunst zu schaffen". Das dürfte sich allerdings ausschließlich auf Online-Produktionen beziehen.