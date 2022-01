Teer und Meer: Neue Gedichte von Albert Ostermaier

Ein Motiv, das in Ostermaiers Gedichten immer wieder auftaucht, auch in dem über Thomas Mann, ist das Meer: einerseits unendlich faszinierend, andererseits ebenso unerbittlich und bedrohlich – poetisch und gleichzeitig voller Gewalt. Eigentlich kann man auch von einem Lebensthema sprechen. "Na, weil ich quasi aus dem Alpenland komme, aus dem Voralpenland, ist natürlich die Sehnsucht gewesen, dass Bayern am Meer liegen könnte – was es nur in der Phantasie kann. Für mich ist das Meer ein unglaubliches Kraftreservoir und ein Widerstandsreservoir. Und ich war nie ein großer Segler oder Wassersportler. Aber ich merke: Das Meer kommt nicht näher zu mir. Also muss ich näher zum Meer."

"wir fügen uns nicht"

Und die, die Albert Ostermaier auf dem Teer folgen, müssen mit. Der Gedanke vom Widerstandsreservoir lässt sich derweil auch auf die Poesie übertragen. „zuversicht“ heißt eines der neuen Gedichte: Der Welt, die aus den Fugen ist, stellt es ein trotziges Aber entgegen: "wir fügen uns nicht". Und erinnert leise an das, worum es wirklich geht.

Albert Ostermaier: "Teer: Gedichte". Suhrkamp, 119 Seiten, 18 Euro.