Albumtipp: Die Tedeschi Trucks Band startet großen Songzyklus

Gleich das erste Album enthält auch den Titelsong des Zyklus, "I Am The Moon". Der klingt anfangs recht simpel: eine Akustikgitarre, eine einfache Gesangslinie – doch sobald die ganze Band einsteigt, wird die Musik sehr viel komplexer. Die zwölfköpfige Band, die mal mit Bluesrock angefangen hat, erweitert ihre stilistische Palette hier in Richtung Soul, Jazz und dem New-Orleans-typischen Second-Line-Beat, lässt indische Skalen einfließen und die vier Sängerinnen und Sänger der Band auch mal in gospelartigen Hymnen jubilieren.

Inspirationen aus dem 12. Jahrhundert

Die erste Inspiration für das Großprojekt "I Am The Moon" geht auf einen Festivalauftritt 2019 zurück. Damals coverte die Tedeschi Trucks Band das komplette Album "Layla and Other Assorted Love Songs" von Derek and The Dominos, das zum Teil von dem Epos "Leila & Majnun" des persischen Dichters Nezami aus dem 12. Jahrhundert inspiriert ist. Dieses Epos mit seinen mystischen und philosophischen Anspielungen beeindruckte die Bandmitglieder so sehr, dass sie anfingen, Songs nach einzelnen Motiven des Epos zu schreiben, die schließlich in einen 24 Tracks umfassenden Zyklus mündeten.