TED Talks: Darum boomen Sinnfragen im Netz

TED Talks: Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden

Unter dem Motto "Ideas worth spreading" tauscht auf den TED Konferenzen eine exklusive Gruppe von Fachleuten ihre Gedanken zu bestimmten Themen aus. Als Referenten sprechen neben Wissenschaftlern auch Unternehmer, Künstler oder Aktivisten aus verschiedensten Bereichen.

Weltweit finden jährlich mehrere TED Konferenzen statt. Seit 2009 stehen die besten TED Talks kostenlos online. Darunter viele, die sich um die großen Lebensfragen wie Glück, Erfüllung, Sinn, Liebe und Tod drehen. So antwortet der amerikanische Psychiater und Professor an der Harvard Medical School Robert Waldinger in weniger als 18 Minuten auf die Frage "Was ist ein gutes Leben?"

Antwort auf Lebensfragen in unter 18 Minuten

18 Minuten ist die maximale Länge der TED Talks. Spannend und leicht verständlich präsentiert Waldinger die Ergebnisse einer 75-jährigen Harvard-Studie über das Glück von Erwachsenen, an der er selbst mitgeforscht hat. Seine Botschaft an die Zuhörer: Es geht den Menschen am besten, "die in Beziehungen, in die Familie, in Freunde, in die Gemeinschaft investierten."

Das Video von Waldingers TED Talk wurde allein auf der TED Website seit 2015 über 23 Millionen Mal geklickt und in 45 Sprachen untertitelt. Zahlen, die zeigen, dass die Fragen nach persönlichem Glück, nach Sinn, nach dem Woher und Wohin im Netz boomen. Der Erfolg der TED Talks zeigt aber auch, dass viele Menschen Halt und Orientierung nicht mehr primär bei einer Religion suchen, sondern in der Vielfalt.