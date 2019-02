Maschinenmusik und Tanzexzess: Das Erbe von Techno

Berghain, Berlin, morgens um vier. Berühmtester Club der Republik, das Rathaus der Nacht. Wir sind zwei Tanzopas Ende vierzig. Die Jüngeren scheint das nicht zu stören – im Gegenteil, vom internationalen Publikum werden wir als Eingeborene angesprochen, die über Geheimwissen verfügen. Über die Partykapitale, über das Berghain. Manchmal hält man uns bloß für Dealer (es ist, entgegen seinem Ruf, sehr schwierig, im Berghain Drogen zu kaufen, aber das ist eine andere Geschichte). Eine junge Frau schreit, lacht und klatscht mit ihrer flachen Hand auf meine Brust.

Musik aus Detroit, einer kaputten Stadt

Die meisten Besucher*innen tragen nichts mehr oben herum. Der Zeiger steht auf Ausschweifung. Da stimmt das Klischee – über Berlin, über Techno –, jede Fernsehserie hat da jetzt recht. Falsch liegen die Filme, wo mindestens eine verunglückte Kindheit der Grund für das Feiern sein muss. Nie geht es um den Spaß. Und schon gar nie geht es um die Freude an so etwas wie einer gelungenen Revolution. Dabei hat Techno das Nachtleben vom Kopf auf die Füße gestellt. In guten Clubs wird anders getanzt, zirkulieren andere Geschlechterkonzepte. Dass Techno tot sei, sagt man alle paar Jahre. Die Musik und ihre sozialen Praktiken wurden derweil stets noch prägender. Wie fing das große Bummbumm an, wo kommt es her, wo führt es hin? Und was ist das Erbe von Techno? Wie sagen wir es den Kindern, den Enkel*innen?

Techno ist elektronische Musik, die in den 80er-Jahren erfunden wurde. Eine der wichtigsten Stränge von Techno, wie er heute einen weltweiten Standard in Clubs beschreibt, kommt aus Detroit. Ende der 80er-Jahre lag die US-amerikanische Autostadt wirtschaftlich am Boden, sozial war sie segregiert. Die Droge Crack und die Beschaffungskriminalität hatten die Stadt in ein Kriegsgebiet verwandelt. 80 Prozent der Bevölkerung waren schwarz, die Hälfte davon lebte in Armut. Auch die Gründerfiguren von Techno waren Afroamerikaner. Mit dem neuen futuristischen Sound träumten sie von einer besseren Zukunft. Einer friedlichen Zukunft auf der Tanzfläche, einer Zukunft, in der Technologie das industrielle Zeitalter überwindet. Lange hatte diese Musik keinen Namen. Bis zum Sommer 1988: In England erschien ein Doppelalbum mit der neuen Musik aus den USA. Es hieß "Techno: The New Dance Sound of Detroit".

Die andere Sicht der Afroamerikaner

Ich lebte damals 25 Kilometer von der Innenstadt entfernt in einem weißen Vorort, als Austauschschüler von Sommer 1987 bis 1988. Im selben Jahr eröffnet das Music Institute in Detroit, der erste Techno Club. Als 17-jähriger Europäer, der im Speckgürtel der harten Stadt weiche Drogen konsumierte, erfuhr man nichts vom Music Institute in Downtown Detroit, nichts von Techno. In der High School trugen die Frauen noch irre Föhnfrisuren, die sie von Hardrocksängern abgeguckt hatten. Im Radio waren die täglich zu hören – David Lee Roth von Van Halen, oder David Coverdale von Whitesnake: "Here I Go Again on my Own / Like a drifter I was born to walk alone." Das Lied des einsamen Wolfes, der niemanden braucht.

1988 ist Ronald Reagan noch Präsident, seine Frau Nancy prägt den "War on Drugs". Das bedeutet drakonische Strafen auch für kleine Mengen Besitz. Im Westen des Bundesstaates Michigan entsteht eine Gefängnisindustrie mit vielen Arbeitsplätzen. Im Osten, in der alten Autometropole Detroit, traut sich die weiße Mittelklasse aus den Vororten selbst mit dem Auto kaum in die verarmte Stadt. Crack, Kriminalität, kaputte Infrastruktur: Das ist die ruinöse Kulisse, vor der Techno entstand. Allerdings sahen das vor allem Weiße so.

Juan Atkins, Afroamerikaner aus Detroit, ist 56 Jahre alt und gilt als einer der Gründerfiguren des Detroit Techno. Man nennt ihn auch "The Originator". Atkins sagt: "Mitte der 80er-Jahre gab es noch eine schwarze Mittelschicht in Detroit, aus den alten Tagen der Autoindustrie. Die stilbewusste Jugend liebte elektronische Musik, und das waren keine Gangster." Der Influencer der ersten Stunde war ein afroamerikanischer Radio DJ namens Electrifying Mojo, den man nur in der Innenstadt Detroits hören konnte. Atkins erinnert sich: "Mojo hat uns auch mit weißer Musik bekannt gemacht, er machte da keine Unterschiede." Neben schwärzestem Funk von Parliament und Funkadelic spielte Mojo auch europäische elektronische Musik wie Tangerine Dream aus Berlin.