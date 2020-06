Enthemmung? Seehofer, Polizei, taz und freie Meinung

"A C A B" – diese Buchstabenfolge kann man immer wieder auf Hausmauern oder S-Bahnwaggons gesprüht lesen. Dabei handelt es sich um die Abkürzung der Parole "All Cops Are Bastards" – frei übersetzt: "Alle Bullen sind Schweine" – die in bestimmten jugendlichen Subkultur-Milieus, egal welcher politischen Couleur, gleich ob Skinheads oder Punks, verbreitet ist. In Anlehnung daran war vergangene Woche eine satirische Kolumne in der Berliner taz überschrieben mit dem Titel "Abschaffung der Polizei. All Cops are berufsunfähig". Die Autorin des Textes, Hengameh Yaghoobifarah, kam darin zu dem Schluss, dass Polizeibeamte am besten auf der Mülldeponie aufgehoben seien, "auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten." Die Polizeigewerkschaft hat Anzeige erstattet. Bundesinnenminister Horst Seehofer zog in Erwägung, das gleiche zu tun, und erhielt dafür Zustimmung und Widerspruch gleichermaßen.

Christoph Leibold hat mit Journalismus-Professorin Alexandra Borchardt gesprochen, Autorin des Buches "Mehr Wahrheit wagen. Warum die Demokratie einen starken Journalismus braucht“.

Christoph Leibold: Starker Journalismus ist nur mit Meinungsfreiheit zu haben. taz-Chefredakteurin Barbara Junge hat sich am Wochenende für die Kolumne entschuldigt, Seehofers Androhung aber zugleich als Angriff auf die Pressefreiheit bezeichnet. Würden Sie das ähnlich sehen: Selbst wenn man sich Frau Yaghoobifarah inhaltlich nicht anschließen mag – die Aussage ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt?

Alexandra Borchardt: Ja, absolut. Durch die Meinungsfreiheit und natürlich durch die Pressefreiheit. Die geht ja noch mal ein Stück darüber hinaus. Was allerdings auch bedeutet, dass Journalisten nicht nur das Recht haben, ihre Meinung auch mal provozierend zu äußern, sondern damit geht auch eine Pflicht einher. Denn Privilegien haben ja die Eigenart, dass damit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht. Als Journalist hat man das Privileg, seine Meinung zu äußern, aber man muss dann auch mit entsprechender Sorgfalt arbeiten und nachschauen, ob das auch alles Hand und Fuß hat.

Nun reden wir aber von einer satirischen Kolumne. Bei Satire sind die Grenzen womöglich nochmal etwas weiter. Manche zitieren dann gerne Kurt Tucholsky, der mal gesagt hat, Satire dürfe alles. Das ist über die Jahrzehnte auch nicht unwidersprochen geblieben. Aber darf Satire zumindest besonders weit gehen?

Satire darf schon mehr. Aber ich würde an Satire auch den Anspruch haben, dass sie einfach gut ist. Und das Problem in den sozialen Medien heutzutage, wo ja viel Journalismus einfach auch verteilt wird, ist, dass Satire sehr oft nicht als solche ersichtlich ist. Das macht es natürlich ganz problematisch...

…aber wir reden ja von der taz, nicht von Social Media!

Ja, aber der Beitrag wird ja auch übers Netz und über die sozialen Medien verteilt. Viele Leute werden ihn da lesen und nicht unbedingt in der taz, die ja gar nicht von so vielen Leuten abonniert wird. Es ist immer sehr riskant, aber in dem Fall – und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich die Chefredakteurin entschuldigt hat – geht es vor allen Dingen auch darum, dass es im Journalismus auch ein Vier-Augen-Prinzip braucht, und dass es einfach wichtig ist, solche Sachen gegenzulesen. Und da haben die Mechanismen versagt. Es hätte ja auch jemand die Kollegin fragen können: "Meinst Du das wirklich? Bist Du Dir sicher, dass Du das so schreiben willst?"