Taylor Swift: So läuft der Vorverkauf in Deutschland

Ticket-Plattform intakt

Anders als am Dienstag in Frankreich und zuvor in den USA brach der Server von Eventim, der mächtigsten Ticketplattform in Deutschland, bislang nicht beim Andrang der deutschen "Swifties" zusammen. Der Grund für diese Beständigkeit ist wohl ein eigens zu diesem Anlass entwickeltes Verkaufsverfahren. Die Fans mussten sich im vorhinein mit Namen und Adresse bei Eventim registrieren und sich für einen Platz auf der Warteliste und den "Ticket-Alarm" anmelden. Nur die Fans, die danach dann einen Zugangscode zum Vorverkauf erhalten, können (insgesamt je vier) Karten erwerben.

Tickets besser zu kriegen als gedacht

Die Karten kosten zwischen 77 Euro (Sitzplatz Kategorie 9, die preiswerteste Karte in München) bis 240 Euro (teuerster normaler Stehplatz in Gelsenkirchen dort). Die VIP-Karten belaufen sich zwischen 400 und 600 Euro. Die Karten in München halten sich auf einem ähnlichen Level, auf Viagogo.de sind noch Karten ohne die Hürden mit Vorabregistrierung, Zugangscode und Wartelisten zu ergattern.

Selbst Stunden nach dem Beginn des Vorverkaufs – der startete in Gelsenkirchen am 12. Juli um 9 Uhr, in Hamburg um 11 Uhr und in München um 13 Uhr – waren auf Viagogo.de noch Karten für alle sieben Konzerte von Taylor Swift zu ergattern. "The Great War" can go on!