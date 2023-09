Taylor Swift "live" in Bayerns Kinos: Rekordfilm zur Rekordtour?

Mit ihrer Welttournee hat US-Sängerin Taylor Swift Rekorde gebrochen. Auch für die insgesamt sieben Konzerte in Deutschland im Juli 2024 - in Gelsenkirchen, Hamburg sowie am 27. und 28. Juli im Münchner Olympiastadion - waren die Karten trotz eines komplizierten und ziemlich intransparenten Vergabeverfahrens schneller weg, als eine Konzert-Zugabe dauert. Glaubt man der Ticketbörse Eventim, so hat es pro deutscher Stadt jeweils bis zu einer Million Anfragen gegeben.

Nicht erstaunlich, dass der US-Superstar den Hype nun von den Stadien in die Kinos weiterschwappen lassen will. Der Konzertfilm zur Tour "The Eras" soll mit einem zeitgleichen Start zum globalen Kinoereignis des Herbstes werden.

Filmstart weltweit - auch in Bayern

"Die Tour ist nicht das Einzige, was wir weltweit starten. Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass der Konzertfilm "The Eras Tour" nun offiziell am 13. Oktober WELTWEIT in die Kinos kommt", verkündete Popstar Swift auf der Onlineplattform Instagram.

Deutsche Kinoketten wie Cinemaxx und UCI werben bereits für den Kinostart - letztere besonders geschäftstüchtig: Der Eintrittspreis werde "in Anspielung auf Taylor Swifts Album 1989 bei 19,89 Euro liegen", so die Kette; immerhin soll es eine Kinderermäßigung geben, die "auf Taylors Lieblingszahl 13" Bezug nimmt. Auch in Bayern dürfte der Film außer in München in Dutzenden Kinos von Augsburg bis Würzburg zu sehen sein.

Vorverkaufsrekorde in den USA

In den USA hat die Ankündigung des Konzertfilms parallel zur Welttournee des 33-jährigen Popstars Rekorde gebrochen. Innerhalb eines Tages brachte der Ticketvorverkauf 37 Millionen Dollar (umgerechnet 35 Millionen Euro) ein. Es wird erwartet, dass der Film allein am ersten Wochenende in Nordamerika 100 Millionen Dollar einspielen könnte.

Wie lange hält der Hype?

Generell ist es derzeit schwierig, bei den diversen Rekorden, die Swift aufstellt, nicht den Überblick zu verlieren. Die Sängerin hat mehr Nummer-Eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts herausgebracht. 2022 belegte sie zeitweise alle zehn Plätze der US-Singles-Top-Ten.

Beim Streamingdienst Spotify erreichte sie im vergangenen August die Rekordzahl von 100 Millionen monatlichen Zuhörern, bei den MTV Awards räumte sie zuletzt neun Trophäen ab. Und für ihre Tour, die jetzt auch die Leinwände bespielen soll, erwarten Analysten, dass sie die Eine-Milliarde-Dollar-Schallmauer durchbrechen könnte.

Das Phänomen Swift: Massenwirksam durch "Nahbarkeit"

Paradox genug: Während beim Geschäftsmodell Taylor Swift praktisch alles "bigger than life" ist, gibt sich die Künstlerin - geboren 1989 als Tochter eines Vermögensberaters und einer PR-Angestellten - betont authentisch, legt etwa Wert darauf, dass sie an ihren Hits stets mitschreibt und mitproduziert. Zudem lässt sie die Fans wohldosiert an ihren Gedanken und ihrem Privatleben teilhaben, in dem derzeit der NFL-Spieler Travis Kelce eine wichtige Rolle spielen soll.

Genug Stoff also für die neue Reporterstelle, die die größte US-Zeitungskette Gannett gerade exklusiv für Taylor-Swift-Themen eingerichtet hat. Und wenn den Medien trotzdem mal etwas entgehen sollte: Längst hat der Star eine engagierte Kultgemeinde - die "Swifties" - um sich gescharrt, die zum Streamen, Kaufen und Reposten jedes neuen Lebenszeichens aufruft.

