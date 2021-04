"Fearless": Darum nimmt Taylor Swift ihr altes Album neu auf

Big Machine hatte diese Rechte aber verkauft, gegen den Willen Taylor Swifts – und zwar für 300 Millionen US-Dollar an Scooter Braun, einen Musikmanager, den Swift nicht leiden kann und dem sie vorwirft, ihre Karriere zu sabotieren. "Der Grund, warum ich so leidenschaftlich dafür kämpfe, dass Musiker ihren Katalog besitzen sollten, ist, dass man als Schöpfer der Musik alle Details kennt, den Entstehungsprozess. Du bist die einzige, die weiß, was beinah reingeschrieben worden wäre und welche Geheimisse mit der Reise verbunden sind, die die Musik unternommen hat“, sagt Swift.

Neuaufnahmen sind eine Art Selbstermächtigung

Da die Sängerin ihre Lieder auch schreibt, hält sie die Rechte an den Liedern selbst – und darf sie deswegen neu aufnehmen. Die Neuaufnahme ihrer ersten sechs Musikalben ist also auch eine Art Selbstermächtigung gegenüber der Platten- und Musikindustrie.

Dass sie kein Problem hat, für ihre Rechte zu kämpfen, zeigte der Streit mit Apple Music im Jahr 2015. Damals war es um die Bezahlung von Künstlern während einer dreimonatigen kostenlosen Probezeit für den damals neuen Dienst gegangen. Die Künstler sollten in diesen drei Monaten leer ausgehen – nach Taylor Swifts Intervention gab Apple nach.

Bei den Neueinspielungen geht es also um Macht und natürlich auch Geld – aber auch um die Fans, das betont Swift immer wieder. Nur sie als Künstlerin könne den Fans eine besondere Freude machen.

Das hat sie zumindest bei der neuen Version von "Fearless" eingelöst. Vor der Veröffentlichung gab es einige Rätsel zu lösen, Fans konnten die Trackliste mittels Anagrammen erraten. Zudem gibt es sechs unveröffentlichte Songs wie "You All Over Me" oder "Mr. Perfectly Fine".