Taubertal-Festival: drei Tage Indie-, Rock- und Punk-Bands

Wie die Jahre zuvor, ist das Taubertal-Festival, das vom 8. bis zum 10. August läuft, wieder restlos ausverkauft. Denn mittlerweile hat es bei Musikfans Kultstatus.

Kultstatus bei Musik-Fans

Es ist nicht nur dafür bekannt, dass es immer wieder namhafte Künstler nach Rothenburg bringt. Auch die malerische Lage und der familiäre Charakter des Festivals seien bei Festivalgängern beliebt, so die Veranstalter.

Stars und Newcomer

Auf dem Programm stehen Indie-, Rock-, Pop- und Punk-Bands. Als Top-Acts sind Die Fantastischen Vier, Die Toten Hosen und The Offspring mit von der Partie. Darüber hinaus stehen Bosse, Bullet For My Valentine, Donots, Good Charlotte, Trettmann, Von Wegen Lisbeth und viele mehr auf der Bühne.