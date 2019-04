Tattoos: Was uns Bilder auf der Haut bedeuten

Ein Totenkopf auf dem Oberarm, chinesische Schriftzeichen im Nacken, ein Kreuz auf dem Knöchel oder ein Datum auf dem Schulterblatt. Für die einen ist ein Tattoo nur ein weiteres Schmuckstück, passend zu ihrem Lifestyle, für andere haben die Bilder auf ihrer Haut eine tiefe emotionale oder religiöse Bedeutung.

Das Tattoo als Zeichen der Identität

Immer wieder in der Geschichte wurden Tätowierungen zur Abgrenzung von verschiedenen Gruppen oder Gemeinschaften eingesetzt und immer wieder wurden sie umgedeutet. Mal waren Tattoos ein Stigma, eine Abwertung, mal ein Zeichen der Zugehörigkeit, das man mit Stolz trägt.

Das traditionelle Tattoo der indigenen Bewohner Neuseelands, der Maori, bedeckt bei den Männern das gesamte Gesicht mit gebogenen und spiralförmigen Mustern. Jedes Tattoo ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Trug ein Maori ein Tattoo, so hieß das früher, dass er aus einer höheren Familie kommt. Sklaven gehörten in der Regel nicht zum Kreis derer, die ein Tattoo tragen durften.

Vom Stigma zum Mainstream

In anderen Kulturen war das anders. Die alten Römer tätowierten gerade Sklaven und Kriegsgefangene zur Kennzeichnung. Auch die ersten Christen wurden zum Beispiel mit einem tätowierten Kreuz gebrandmarkt. Doch sie drehten den Spieß um und nutzten das Tattoo schon bald als ein Erkennungszeichen untereinander, als Identitätsmerkmal.

Auch heute noch tätowieren sich Christen Kreuze - zum Beispiel im mehrheitlich muslimischen Ägypten, wo koptische Christen eine Minderheit sind. Ähnliche Entwicklungen gab es auch in Japan, wo aus dem Stigma der Tätowierung für Kriminelle das Markenzeichen der Mafia "Yakuza" wurde. Besonders entwürdigend waren in diesem Zusammenhang die Tätowierungen in der Zeit des Nationalsozialismus, als KZ-Gefangene mit Nummern auf dem Arm gekennzeichnet und so Menschen zu einer Nummer reduziert wurden.

In den letzten 25 Jahren wurde das Tattoo in der westlichen Gesellschaft immer mehr zum Mainstream. Es begann Mitte der neunziger Jahre, so der Soziologe Oliver Bidlo aus Essen. Es sei eine Zeit gewesen, die im Zeichen der Globalisierung, der Veränderung und der Beschleunigung stand: "Beziehungen erodieren, man spricht von Lebensabschnittspartnern, Arbeitsverhältnisse und politische Ansichten und Systeme verändern sich immer schneller, da hat das Tattoo die Funktion übernommen, eine gewisse Stabilität für das eigene Selbst zu übernehmen."

Das Tattoo als Initiationsritus

Das Wort Tätowierung kommt vermutlich von dem polynesischen Begriff „Tatau“, der „rhythmisch schlagen“ bedeutet. Rhythmisch geschlagen wird ein Holzstab, dessen abgewinkeltes Ende aussieht wie ein Kamm mit scharfen Spitzen. Das Werkzeug wird in schwarze Farbe getaucht und mit einem anderen Stück Holz in die Haut geschlagen. Die traditionelle Männer-Tatauierung der Samoaner sieht aus wie eine Hose mit feinen Mustern. Mit Unterbrechungen dauert das Tatauieren insgesamt drei Wochen. Ein langer und schmerzhafter Prozess und ein Initiationsritus, eine "soziale Geburt", in der ein junger Samoaner zum erwachsenen Mann wird. Durch die Tatauierung bekommt er Respekt und Autorität, weil er in die Schicht der Häuptlinge aufsteigt.

"Ein samoanisches Sprichwort sagt: Die Frauen müssen die Schmerzen der Geburt aushalten, die Männer die der Tatauierung," sagt Hilke Thode-Arora, Leiterin der Abteilung Ozeanien im Museum Fünf Kontinente in München, "und tatsächlich ist der letzte Teil, der tatauiert wird, die Umgebung des Nabels. Also man könnte es symbolisch sehen als eine Art soziale Geburt und eine Abnabelung, die damit stattfindet."

Das Tattoo als "Ich-Erhöhung"

Tätowierungen als Marker für Veränderungen im Leben für den Anbruch oder das Ende einer Lebensphase gibt es auch in unserer westlichen Welt. Im Gegensatz zu den indigenen Völkern Polynesiens führt eine Tätowierung in Europa jedoch nicht dazu, dass der Tätowierte in eine höhere Gesellschaftsschicht aufsteigt. Als Initiationsritus kann das Tätowieren für den Einzelnen aber trotzdem eine „Ich-Erhöhung“ bedeuten.

"Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, dass die Menschen, die tätowiert sind, im Vergleich zu den Nicht-Tätowierten ein höheres Selbstwertgefühl haben", erklärt Dirk Hofmeister, Psychologe und Tattoo-Experte von der Universität Leipzig. Er führt es darauf zurück, dass bei vielen Tätowierten das Tattoo für die Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe steht. Das hat er auch in seiner Studie über tätowierte Fußballfans erkannt.

Das Tattoo als Heilung

Die ältesten bekannten Tätowierungen sind wohl jene der Gletschermumie Ötzi. 61 Tattoos soll der Steinzeitmensch einst getragen haben, die noch mehr als 5.000 Jahre nach seinem Tod nachweisbar sind. Man vermutet, dass die Muster auf Ötzis Haut eine Art Akupunktur zur Schmerzbehandlung waren. In Kulturen überall auf der Welt wurde Tätowieren als ein Heilmittel gesehen.

Heute seien manche Tattoos aber auch der Versuch, Schmerzen zu überwinden, sagt Dirk Hofmeister von der Universität Leipzig. "Wir wissen, dass ungefähr zehn Prozent derjenigen, die tätowiert sind, sagen, dass sie schlimme gewalttätige Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben und ungefähr ein Drittel sagt, dass sie schmerzhafte körperliche Erfahrungen gemacht haben."

Tattoos könnten helfen traumatische Erlebnisse oder Trauer zu verarbeiten, meint der Psychologe. Natürlich kann der Tätowierer keinen Therapeuten ersetzen, aber er kann an einer Kunst- oder Gestaltungstherapie mitwirken. Das Tattoo-Motiv hat dann eine Bedeutung für die Traumabewältigung.