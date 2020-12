50 Jahre "Tatort": "Wahnsinn. Diese Figuren sind so reich!"

Sonntagabend, 20 Uhr 15 – "Tatort"-Zeit im Ersten. Gut, heute kann man die neuesten Fälle der Krimireihe immer auch noch zu einem späteren Zeitpunkt in der ARD-Mediathek anschauen. Trotzdem zählt der "Tatort" bis heute zu den meistgesehenen Formaten im deutschen Fernsehen – und das seit nun 50 Jahren.

Zum Jubiläum des Fernsehklassikers gibt es sozusagen die Bildschirm-Variante des deutschen Fußball-Klassikers FC Bayern gegen Borussia Dortmund, eine Doppelfolge mit dem Münchner und dem Dortmunder Ermittlerteam. Hier Leitmayr und Batic, dort Faber und Bönisch. Titel: "In der Familie". Letzen Sonntag (29.11.) lief die erste Folge, jetzt am Sonntag (6.12.) dann die zweite. Das Drehbuch für beide Teile stammt von Bernd Lange. Christoph Leibold hat für BR24 mit dem Autor gesprochen.

Christoph Leibold: Was macht das Format "Tatort" aus Sicht eines Drehbuchautors attraktiv?

Bernd Lange: Ehrlich gesagt, ist der "Tatort" die Institution im Fernsehen, wo man sich sicher sein kann, dass man, ohne sich irgendwie darum bemühen zu müssen, ein Millionenpublikum vor sich hat. Und zum zweiten ist es natürlich die Möglichkeit, durch die Idee des Polizeifilms schnell in Konflikte einsteigen zu können, die schon an der Spitze sind. Das heißt, irgendwo hat sich ein Drama ereignet oder ist dabei, sich zu ereignen. Und dadurch werden bestimmte Dinge gesellschaftlich oder persönlich überhaupt erst sichtbar.

"In der Familie" erzählt jetzt einen Fall um Drogenhandel und Geldwäsche der kalabrischen Mafia. Im Zentrum steht eine Familie in Dortmund: Vater, Mutter, Tochter. Sie betreibt eine Pizzeria, die nicht viel Geld abwirft. Aber das muss sie auch nicht, weil sie eigentlich als Umschlagplatz für Kokain dient. Die Dortmunder Ermittler haben das Ristorante im Visier. Als dort dann noch ein Killer untertaucht, der in München einen Mord verübt hat, rücken die Kommissare aus München an. Soviel in aller Kürze zum Plot. Der "Tatort" hat sich ja immer schon aktueller Themen angenommen, Rechtsextremismus, Terrorismus und so weiter. Das jetzt ist ja fast so etwas wie ein immerwährender Klassiker, also organisiertes Verbrechen. Wie kam es zur Wahl dieses Genres für die Jubiläumsproduktion?

Von vornherein stand fest, dass man es durch die Anwesenheit der Dortmunder und der Münchner Kommissare natürlich mit sieben Ermittlern zu tun hat. Und sieben Ermittler kann man schlecht in ein Reihenhaus schicken, wenn sich ein innerfamiliäres Drama ereignet hat, sondern für so eine große Anzahl von Polizisten braucht man natürlich auch einen starken Antagonismus. Und auf der Suche nach diesem starken Antagonismus haben wir zusammen mit den Redakteuren und dem Produzenten überlegt, was das sein könnte – und da hat sich bei der Recherche tatsächlich die 'Ndrangheta angeboten. Da, wie Sie ja sagen, das organisierte Verbrechen, die Mafia ein erzählerischer Klassiker ist – und gleichzeitig, wie ich finde, in der Gegenwart nicht richtig präsent ist, was aber gar nicht ihren Stellenwert gerecht wird. Die 'Ndrangheta hat einen konservativ geschätzten Jahresumsatz von 60 Milliarden Euro in Europa. Das entspricht ungefähr einem Unternehmen wie Siemens. Und diese Schattenwirtschaft auch irgendwie ins Licht zu holen, war eines der Anliegen für diesen Film.