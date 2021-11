Zwischen Traum und Wirklichkeit - Münchner Tatort "Dreams"

Was ist tatsächlich geschehen und was nur geträumt – der Münchner "Tatort" kreist um ein Phänomen, das gar nicht so selten ist: den Klartraum. Im Mittelpunkt steht dabei die junge Geigerin Marina Eden, gespielt von Jara Bihler: Sie fürchtet, ihre Freundin und Kollegin Lucy auf dem Dach des Münchner Kulturzentrums Gasteig mit einer Glasscherbe erstochen zu haben. Ganz sicher ist sie sich allerdings nicht, als sie im Polizeipräsidium aufgelöst ihr Geständnis ablegt, denn Marina ist "Klarträumerin". Das bedeutet, sie ist sich erstens völlig bewusst, dass sie träumt, und sie kann zweitens ihre Träume selber steuern.

Ungewöhnlich: Eine Klarträumerin und die harte Konkurrenz im Orchester

Experten gehen davon aus, dass vermutlich jeder Mensch die Fähigkeit zum Klartraum besitzt und diese Art des Träumens lernen kann. Was dabei öfter passiert: das "falsche Erwachen". Dabei glaubt der oder die Träumende aufzuwachen, obwohl der Traum tatsächlich weitergeht und auch das Aufwachen nur geträumt ist. Ein Setting also, das nicht nur die Kommissare Leitmayr und Batic, sondern auch das "Tatort"-Publikum in ein Verwirrspiel stürzt. Denn eine Leiche finden die Kommissare auf dem Dach des Gasteigs nicht, wohl aber Blut von Lucy.

Aber nicht nur diese Erzählidee des "Tatort" ist ungewöhnlich, auch die Szene, in der das Verbrechen spielt, steht bei Fernsehfilmen eher selten im Mittelpunkt, es geht nämlich um Konkurrenz im Orchesterbetrieb. Der Kampf um eine der begehrten Stellen im Orchester ist für junge Musikerinnen und Musiker hart, und auch danach geht der Stress weiter: Laut Deutscher Orchestervereinigung ist der Leistungsdruck hoch, die wechselseitige Kontrolle untereinander bei Proben und Aufführungen sehr groß. Ein Patzer im Konzert sei vergleichbar mit einem verschossenen Elfmeter.

Münchner Rundfunkorchester - Der heimliche Star

Es ist also ein Blick in eine Welt, die Leitmayr, Batic und auch das Fernsehpublikum eher selten erleben – mittendrin: das Münchner Rundfunkorchester. Das Orchester des BR gab das Schauspiel-Orchester für den Münchner "Tatort". Vor der Kamera zu stehen war für die Musikerinnen und Musiker trotz aller Live-Erfahrung eine ungewohnte Aufgabe. Chefdirigent Ivan Repusic war erstaunt, wie kleinteilig die Arbeit dabei ist: "Das ist eine ganz unterschiedliche Art der Arbeit. Hier gibt es vielmehr Zeit. Für viele kleine Szenen muss man sehr viel Zeit einplanen."

Und noch etwas unterscheidet den neuen Münchner "Tatort" von den meisten anderen: die Musik des Münchner Komponisten David Reichelt. Er habe dafür viele Nachtschichten investiert, so der zweimalige Preisträger des Deutschen Filmmusikpreises. Von Anfang an sei er begeistert über den Auftrag gewesen, so Reichelt. Irgendwann habe er das Gefühl gehabt, den Film selber zu durchleben. Für den "Tatort" hat er einerseits traditionellen Orchesterklang komponiert, anderseits auf elektronische Verfremdung gesetzt, um so die unterschiedlichen Ebenen des Films voneinander abzusetzen.

Filmmusik im besten Sinne also: Sie illustriert die Handlung nicht nur, sondern treibt sie auf einer zusätzlichen Ebene emotional voran. Gespielt wird der Sound zum Film übrigens vom Münchner Rundfunkorchester, auch ein Album mit der Musik mit dem Titel "Tatort: Dreams" ist unter dem Label BR-Klassik erschienen. Ein "Tatort", der nicht nur für "Tatort"-Fans, sondern auch für Fans von Orchestermusik spannend bis zum letzten Ton ist.