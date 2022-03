Tanz-Star Mikhail Baryshnikov: "Russland wird trotz Putin leben"

Klare Worte von Mikhail Baryshnikov (74), einem der größten Tänzer, den Russland im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Der im lettischen Riga geborene Star, der während einer Tournee in Kanada 1974 Asyl beantragte und seitdem in Nordamerika lebt, warnte im britischen "Guardian" davor, die russischen Künstler für den Angriffskrieg auf die Ukraine mitverantwortlich zu machen: "Ein offener Austausch in der Kunst ist immer eine gute Sache. Ich denke nicht, dass es richtig ist, das Gewicht der politischen Entscheidungen eines Landes auf den Rücken von Künstlern oder Sportlern zu legen, die möglicherweise schutzbedürftige Familienmitglieder in ihrem Heimatland haben. Für Menschen in diesen exponierten Positionen ist Neutralität ein starkes Statement. Und wenn Sie wollen, dass ich noch deutlicher werde, sollte Daniil Medwedew in Wimbledon spielen."

"Kunst ist ein Kollateralschaden"

Das bezieht sich auf eine Aussage des britischen Sportministers Nigel Huddleston, der kürzlich verlangt hatte, alle Sportler, die nach Großbritannien einreisen wollten, dürften "keine Unterstützer von Wladimir Putin" sein. Jeder Russe müsse wählen, so Baryshnikov: "Es ist die individuelle Entscheidung jedes Künstlers, ob er sich zu Wort meldet oder nicht. Ich für meinen Teil zitiere seine Heiligkeit, Papst Franziskus. 'Krieg ist Wahnsinn! Halten sie bitte an! Sieh dir diese Grausamkeit an!' Mir ist klar, an wen diese Worte gerichtet sind. Vereinfacht gesagt ist Russland bereits in Stalins Zeiten zurückversetzt. Die Kunst ist ein Kollateralschaden, und es ist unmöglich, darüber zu spekulieren, wie sich das auswirken wird."

Baryshnikov sieht Russland am "Scheideweg": "Entweder findet es einen Weg, diesen aktuellen Konflikt zu beenden und in einer offenen globalen Gesellschaft zu leben, oder es wird ohne Hoffnung auf Erneuerung zurückgeworfen." Der Ex-Tänzer gründete gemeinsam mit anderen russischen Künstlern die Initiative "TrueRussia", deren Anliegen es ist, das "wahre Russland" zu präsentieren. Der Staat, in dem ein "Diktator" an der Macht sei, habe einen "verbrecherischen Krieg" entfesselt: "Das ist ein Schlag für uns alle, Menschen, die der russischen Kultur angehören und Russisch sprechen. Allein das Wort 'Russisch' ist in den Augen der Welt giftig geworden."

"Russland lebt und wird leben"

Was jedoch mit den Ukrainern geschehe, sei "tausendmal schrecklicher": "Vor unseren Augen entfaltet sich eine echte humanitäre Katastrophe. Viele Hunderttausende Ukrainer haben alles verloren: ihr Zuhause, ihre Lebensgrundlage, ihr Eigentum. Und die Zahl der Flüchtlinge wird steigen, die Situation wird sich nur verschlimmern." Putin führe Krieg nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit seinem eigenen Land, beraube es seiner Zukunft, zertrample und zerstöre alle Lebewesen darin, pflanze "überall Aas": "Aber das echte Russland ist größer, stärker und haltbarer als Putins Reich der Panik. Es lebt und wird leben."

Von den angestrebten 1 Million britischen Pfund wurden schon rund 800.000 eingesammelt, um dem "Disasters Emergency Committee" unter die Arme zu greifen, einer Gruppe von Wohltätigkeitsorganisationen mit Sitz in Großbritannien, die Spendenaufrufe startet, um Nothilfe für Menschen zu leisten, die von Naturkatastrophen und humanitären Katastrophen betroffen sind.