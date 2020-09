Tanz gegen die Düsternis: John Neumeiers "Ghost Light"

Eigentlich ist es ja nur eine Art Notbeleuchtung, eine ganz gewöhnliche Sicherheitslampe, die nachts auf der Bühne steht, damit sich da keiner im Dunkeln die Beine bricht. In englischsprachigen Ländern ist dieses "Ghost Light" ein Begriff, ein Metallständer mit einer einzigen Glühbirne, die heutzutage natürlich meist durch eine energiesparende LED-Leuchte ersetzt ist. Geisterlicht bleibt es trotzdem, einerseits wegen der schemenhaften Minimalbeleuchtung, andererseits, so sagen die Theaterleute, weil im Halbschatten dieses "Ghost Light" die Seelen der verstorbenen Künstler Nacht für Nacht auftreten.

Sehnsucht und Angst beim Geisterlicht

Jetzt, in der Pandemie, wurde aus der lapidaren Bühnen-Funzel fast eine Art "ewiges Licht", ein Zeichen der Hoffnung, brennt doch auf vielen der 41 Broadway-Bühnen in New York, aber auch in London und Sydney seit Monaten nur noch dieses "Ghost Light" - und bis ins nächste Jahr hinein wird sich daran auch wohl nichts ändern. Auch in Hamburg steht es mitten auf der Bühne, die ganzen rund 100 Minuten, die John Neumeiers gleichnamiges Werk in Anspruch nimmt. Sehnsuchtsvoll schauen die Tänzer am Ende in dieses Licht, sehnsuchtsvoll, ängstlich und verunsichert.