Tanja Maljartschuk ist neue Kuratorin beim Literaturfest München

Als kleine Nationen, die zu jedem Zeitpunkt in Frage gestellt werden können, definierte Milan Kundera schon in den 80ern die Völker auf dem Gebiet zwischen Deutschland und Russland – für Tanja Maljartschuk eine Schlüsselformulierung beim Blick auf die postsowjetischen Staaten Mittel- und Osteuropas. Zu lange habe der Westen dort nur Kolonien Russlands gesehen und nicht den Behauptungswillen kleiner europäischer Nachbarn. Eine bedrohte Nation zu sein – für die Ukraine ist das Teil der tödlichen Kriegsgegenwart, für andere Länder der Region bittere Erfahrung und ständige Sorge. Für das diesjährige Münchner Literaturfest schickt Maljartschuk sich an, einen Dialog zu organisieren, zwischen diesen Erfahrungen von Ost und West: "frei sein – Mitteleuropa neu erzählen".

Traditionell wird das "Forum" des Festivals von einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin gestaltet – nach zwei Jahren Corona-Pause übernimmt 2022 die in Wien lebende und aus der Ukraine stammende Maljartschuk diese Aufgabe. 2018 hatte sie den Bachmann-Preis erhalten, ihr jüngster Roman "Blauwal der Erinnerung" (2019) verhandelt das Schicksal der Intellektuellen, die nach dem Ersten Weltkrieg einen ukrainischen Staat wollten, aber scheiterten und vor den Bolschewiki fliehen mussten. Ihr Programm in München soll keine 'Ukraine-Literaturparade' werden – sondern ein Angebot, die Beziehungen zwischen den kleinen mittelosteuropäischen Nationen und Westeuropa differenziert in den Fokus zu nehmen.

"Vielleicht eine gute Art, sich vom Krieg abzulenken"

"Als der Krieg angefangen hatte, stand ich unter Schock", erzählt sie, "und als diese Anfrage kam, dachte ich, vielleicht ist das eine gute Art, sich abzulenken. Ich kenne beide Seiten, den Westen und den Osten – nur so jemand kann den Dialog organisieren. Aber ich schäme mich auch, wenn ich ukrainische Schriftsteller und Schriftstellerinnen einlade, kommt doch im November, hier zu diesem schönen Festival in München!" Serhij Zhadan hat auf diese Einladung schon geantwortet: "Wenn der Krieg vorbei ist, komme ich gerne".

Keine russischen Künstlerinnen und Künstler

Vieles im Programm ist also noch offen. Fest steht aber, dass der Dialog dominieren soll, Schreibende mit West- und Ost-Hintergrund im Gespräch, weniger Lesung, mehr miteinander reden. Die polnische Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat schon zugesagt, die albanische Bestseller-Autorin Lea Ypi ist angefragt, ebenso die Ukrainerin Sofija Andruchowytsch. Milan Kunderas oben zitierter Essay "Die Tragödie Mitteleuropas" wird in den Begegnungen eine wichtige Rolle zukommen. Russische Künstler und Künstlerinnen werde sie nicht einladen, sagt Maljartschuk entschieden. Ihr gehe es darum, den Kontext zu verschieben – nach Mitteleuropa, wo die Ukraine hingehöre.

Ein Festival für November 2022 zu planen, ohne zu ahnen, ob der Krieg bis dahin enden, was dann mit der Ukraine sein wird – die Herausforderung ist groß. Sie wollte unbedingt, dass im Titel das Wort "frei" vorkommt, sagt Tanja Maljartschuk zum Schluss unseres Gesprächs. "Dass das Land existiert und existieren wird, ist für mich keine Frage mehr".

Das Literaturfest München wird vom 16. November bis zum 4. Dezember 2022 wieder im größeren Format stattfinden. Es umfasst neben dem von Tanja Maljartschuk kuratierten "Forum" die 63. Bücherschau und das Festprogramm des Literaturhauses.