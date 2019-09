Darum sollte ein Überlebensrecht der Arten einklagbar sein

Barbara Knopf: Sie haben sich in ihren bisherigen Büchern schon sehr stark mit Umweltthemen und Nachhaltigkeit beschäftigt. Für Ihr neues Buch hatten sie ein ganz persönliches Initiationserlebnis, eine Wahrnehmung, die Sie das ganze Ausmaß einer ökologischen Katastrophe spüren ließ?

Ja, wir waren Radfahren am Bodensee mit meinem kleinen Sohn, ein richtiges Draußen-Kind. Bei einer Pause hielt er plötzlich an und fragte, "Mama was ist das für ein Geräusch?". Ich habe lange nicht verstanden, was er gemeint hat. Er hat eine Heuschrecke gehört, und zwar mit mit knapp fünf Jahren zum ersten Mal! Das hat mich erschüttert - in welcher Welt wächst mein Sohn auf, in der es offenbar schon normal ist, dass es überhaupt keine Heuschrecken mehr gibt? Ich habe mich dann auf die Suche begeben zu einem Heuschreckenexperten, zu den Insektenforschern, zu den Entomologen in Krefeld, die mir alle gesagt haben: Wir haben einen unglaublichen Niedergang und zwar nicht nur der seltenen Arten – wir wissen ja schon lange, das die seltenen Arten in den Biotopen, die wir vernichtet haben, fehlen –, sondern auch der gewöhnlichen Arten, die es früher noch massenhaft und geradezu in Plagen gab. Ganz viele davon verschwinden. Ich dachte zunächst, ich müsse über das Insektensterben recherchieren, um dann aber zu verstehen, das ist nur ein Teil von etwas viel Größerem. Da Insekten auch Nahrung für Vögel sind, ist das ist ein kompletter Zusammenbruch von Ökosystemen, die in ihrer Vielfalt nicht nur schön sind, sondern auch nötig, damit sie als Ökosysteme überhaupt funktionieren, sodass wir darin leben können.

Kann man am Beispiel der Heuschrecke, die ja jetzt nicht ganz so mythologisch aufgeladen ist wie die Biene, verdeutlichen, wie dramatisch ist, was da gerade vorgeht?

Ja, ganz gut. Ich bin mit einem Insektenforscher in eine ehemalige Heide gefahren, in die Huppenheide in der Nähe von Münster. Die heißt so, weil hupp hupp der Ruf vom Wiedehopf ist – oder war. Man hat mir dann gezeigt, dass die ganzen Strukturen verschwunden sind; es gab dort einen winzig kleinen Fleck, an dem die Heuschrecken noch vorhanden waren. Wir haben in unserem Verständnis noch Vorstellungen von einer Heidelandschaft: den Wiedehopf kennt man aus dem Lied "Vogelhochzeit". Die Begriffe sind noch da, aber die Ökosysteme und ihre Bewohner, die es früher mal gegeben hat, die sind einfach verschwunden. Eine vielfältig strukturierte Landschaft haben wir über große Flächen in Deutschland vernichtet, um dort eine intensive Landwirtschaft zu betreiben, in der kein Platz mehr ist für diese Vielfalt.