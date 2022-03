Taliban werfen Kulturattachés in neun Botschaften raus

Das afghanische Außenministerium verschickte Post an die diplomatischen Außenstellen in Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Pakistan, Iran, Türkei, Tadschikistan, Indien, den Vereinigten Staaten und Deutschland. Überall dort sollen die jeweiligen Kulturattachés auf Anweisung des amtierenden Premierministers Mullah Mohammed Hassan Achund gehen. Er führt das Taliban-Regime seit September vergangenen Jahres. In dem Schreiben heißt es nach Informationen des gewöhnlich gut unterrichteten Portals Tolo News, Zweck der Entlassungen sei es, die "kulturellen Beziehungen zu befreundeten und benachbarten Ländern auszubauen". Neue Kulturattachés würden beizeiten ernannt. Offenbar sind die radikalislamischen Taliban demnach an einer "Säuberung" in ihrem Sinne interessiert.

Mehrere Botschafter warfen bereits hin

In einigen der betroffenen Botschaften sollen die Amtsinhaber sich gegen ihre Demission wehren. Ihr Argument: Die geschäftsführende, international nicht anerkannte Regierung in Kabul habe kein Recht, in den Vertretungen im Ausland Personalentscheidungen zu treffen. Auch während ihrer ersten Herrschaftsperiode waren die Taliban nur von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) anerkannt worden. Der Stellvertreter des afghanischen Kulturattachés im Iran, Sayed Yaghoub Hooshmand wurde mit den Worten zitiert, dass die beabsichtigte überstürzte Trennung von diplomatischem Personal dafür spreche, dass die Taliban weiterhin nur ihre eigenen Interessen im Sinn hätten. Sie seien sich demnach gleich geblieben.

Nach internationalen Gepflogenheiten würden die für die kulturellen Beziehungen zuständigen Diplomaten im Einvernehmen mit dem jeweiligen Gastland üblicherweise nach drei Jahren versetzt. Allerdings herrscht in afghanischen Botschaften seit Monaten "Ausnahmezustand": Mehrere Niederlassungen leiden unter akuten Geldproblemen, die Botschafter in China, Turkmenistan und den USA legten ihre Ämter nieder. Auch in Italien und Polen soll die finanzielle Lage desaströs sein.

Javid Ahmad Qaem, der afghanische Botschafter in China, warf Anfang des Jahres hin, weil er und sein Team seit einem halben Jahr nicht mehr bezahlt worden waren. Experten beobachten derweil, dass die Taliban nicht mal im eigenen Land in der Lage sind, ihre Politik einheitlich durchzusetzen. Das dürfte deren Außenbeziehungen nicht gerade erleichtern.