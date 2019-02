15.02.2019, 07:37 Uhr

Talentsuche und Nachwuchssorgen beim Tölzer Knabenchor

Der Tölzer Knabenchor ist weltberühmt. Doch der Vorzeigechor aus München hat Nachwuchssorgen. Deswegen werden jetzt Talente in Schulen gesucht. Die Chorleiter gehen in über 100 Grundschulen, etwa an die Grundschule am Bauhausplatz in Freimann.