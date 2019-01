Takis Würger über seinen neuen Roman "Stella"

Berlin 1942, auf der Wannseekonferenz wird die endgültige Vernichtung der Juden beschlossen. Ein junger adliger Schweizer fährt ausgerechnet jetzt nach Deutschland, nach Berlin. Und trifft eine junge Frau. Sie ist Aktmodell und Jazzsängerin, heißt Stella und ist Jüdin. Und sie wird zur Denunziantin, die Hunderte von Juden an die Gestapo verrät. Diese Stella Goldschlag gab es wirklich. Der Spiegel-Journalist Takis Würger hat sie zur Heldin seines zweiten Buches gemacht, das schon deswegen mit Spannung erwartet wird, weil das erste, "Der Club", sofort ein Besteller wurde. Barbara Knopf hat mit Takis Würger über "Stella" gesprochen.

Barbara Knopf: Was war für Sie der Impuls, die Geschichte der Stella Goldschlag als Roman zu erzählen?

Takis Würger: Mir hat ein Freund in Berlin irgendwann mal vor zweieinhalb Jahren im Sommer beim Biertrinken auf dem Bordstein die Geschichte der historischen Stella Goldschlag erzählt. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich irgendwann in einer Zwangslage wiederfindet, dass die Gestapo sie und ihre Eltern verhaftet und sagt: 'Stella, Du hast zwei Möglichkeiten. Erstens, wir schicken deine Eltern nach Auschwitz; und zweitens kollaborierst Du mit uns und jagst jüdische Berliner'. Das ist der historische Fall und diese Zwangslage fand ich in ihrer moralischen Komplexität so grauenhaft und faszinierend, dass ich darüber einen fiktiven Roman schreiben wollte.

Und wie nah sind Sie an der realen Figur geblieben und wie viel konnten und wollten sie ausschmücken?

Ich habe einen Roman geschrieben, das ist eine Geschichte aus meiner Fantasie, und habe versucht, mich von der historischen Stella Goldschlag in den Aspekten, in denen das möglich ist, inspirieren zu lassen. Das bedeutet, ich habe versucht, alles zu recherchieren, was ich über die historische Stella Goldschlag finden konnte. Um ein Beispiel zu nennen: Die historische Stella Goldschlag hat in einer geheimen Jazzband gespielt – geheim, weil Jazz unter den Nazis verboten war –, die fiktive Stella in meinem Roman singt in einem geheimen Jazzclub. Solche Ähnlichkeiten gibt es einige. Aber mein Roman ist ein Roman, eine fiktive Geschichte und kein Sachbuch.

Sie haben die moralische Komplexität gerade schon angedeutet. Stella ist ja moralisch gesehen eine böse Figur, die auch angeklagt und nach dem Krieg auch zu zehn Jahren Haft verurteilt wird. Aber im Grunde sind es sich überlagernde Grauzonen. Schuld ist ja nicht so eindeutig.

Wenn ich über Schuld nachdenke und über das Menschsein im Allgemeinen, dann interessieren mich diese Grauzonen meistens mehr als das Schwarz und Weiß und die klaren Kanten, und deswegen finde ich die Geschichte von Stella Goldschlag faszinierend. Stella ist als Allererstes ein Opfer, und dann ist sie auch eine Täterin. Das ist in meinem Roman so. Sie könnte mit Friedrich abhauen in die Schweiz, in der Juden damals einigermaßen sicher waren. Das hätte aber bedeutet, dass sie ihre Eltern, die - in meinem Roman - nach wie vor in Gestapohaft sitzen, zurück lassen müsste. Und das wäre für sie Verrat an ihren Eltern gewesen. Weil die Gestapo ja angedroht hat, sollte sie nicht kollaborieren, würden die Eltern nach Auschwitz geschickt werden.

Ich hatte auch das Gefühl, sie möchte dem Leben in Berlin letztendlich nicht entsagen. Das gehört auch zu diesen Graustufungen. Sie war Jazzsängerin - sie wollte leben und nicht in der Schweiz überleben, vielleicht?

Ich glaube, die ganzen schlimmen Taten, die diese Romanfigur verübt, und die Schuld, die sie auf sich lädt, tut sie vor allen Dingen deswegen, weil sie ihren Wunsch nach intensivem Leben - und das bedeutet für sie zu singen, das bedeutet für sie Schönheit, zu feiern, gut zu essen und Champagner zu trinken - über alles andere stellt. Alle anderen moralischen Fragen - die Frage nach Schuld - ordnet sie diesem Wunsch, so zu leben, wie sie das für richtig hält, unter.

Es heißt einmal in Ihrem Roman: "Wir machen uns alle schuldig, jeder auf seine Art". Das bedeutet ja, dass sich zum Beispiel auch eine Figur wie Friedrich, der hin und her gerissen ist zwischen Beobachtung und Schuldbewusstsein, auch schuldig macht?

Es ist immer interessant, wenn Sätze aus meinem Roman zitiert werden, dann kann ich erst mal gar nicht glauben, was ich geschrieben habe …

… ich kann nur fragen, was ich gefunden habe…

Ja, ich glaube Friedrich macht sich schuldig, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Der kommt 1942 als Tourist nach Berlin in ein Land, das längst angefangen hat, Juden verschwinden zu lassen, und denkt, er kann dort leben und unpolitisch sein, irgendwie in einem guten Hotel sein und gut essen und sich verlieben, ohne etwas zu tun haben zu müssen mit den Nazis und mit dem Unheil, das sie anrichten. Dieser Irrglaube, diese Naivität und dieses Wegschauen ist für mich eine Art von Schuld, die diese Romanfigur auf sich lädt.

Sie zeichnen diese hochkomplexen inneren Bewegungen mit sehr minimalen Strichen, in einer von Nebensätzen völlig abgespeckten Sprache: Jeder Satz ist eigentlich ein Magenschwinger. Wenn ich ehrlich bin, habe ich einerseits einen Rhythmus vermisst, andererseits hat es dann aber doch einen Sog entwickelt. Und Sie verwenden ja sehr bewusst diese reduzierte Sprache, warum?

Mein Lektor, Jo Lendle beim Hanser Verlag, hat gesagt, bei mir muss man immer aufpassen, dass ich nicht so viel kürze, bis der ganze Roman weggekürzt ist. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt unter anderem daran, dass ich ein sehr ungeduldiger Leser bin und das, was Sie vielleicht Rhythmus nennen, führt bei mir oft zu Langeweile. Ich will dann wissen, wie geht es weiter. Das ist es mir nicht so wichtig, dass ein Nebensatz vorkommt und dass zum zweiten Mal beschrieben wird, wie genau die Wandfarbe aussieht. Und ich glaube auch: Wenn man eine Geschichte über Leben und Tod erzählt und die Frage, was ist das Richtige und was das Falsche, dann geht es darum, so klar wie möglich zu sein.

Sie entwerfen auf diese gerade beschriebene minimalistische Weise ein sehr eindringliches Stimmungsbild von Berlin. Mit vielen Details, zum Beispiel, wie in dem Luxushotel, in dem Stella und Friedrich wohnen, immer noch der Champagner fließt, von den Nachtklubs, wo sie singt und diese Pervitin-Pralinen schluckt, so eine Art Nazidroge. Sie beschreiben aber eben auch die bösartige Obszönität von Nazis, die Lieder singen von "spritzendem Judenblut" oder die von "Judenköder" sprechen. Wie wichtig war es Ihnen denn, diese Handlung in diesen sehr präzisen Situationen und dieser sehr widerwärtigen Sprache zu verorten?

Die Nazis waren grauenhaft. Sie waren grauenhafte Täter, sie waren auch unbegreiflich in ihrer Boshaftigkeit. Dieser Roman entwickelt ja in manchen Momenten den Eindruck, als wäre es mir als Autor nicht klar, in welcher Zeit ich mich da befinde. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass der Erzähler dieses Romans, also der fiktive Erzähler Friedrich, immer wegschaut. Und trotzdem war es mir wichtig, an der einen oder anderen Stelle deutlich zu machen, was alles drum herum passiert: Die Ermordung von Teilen der Bevölkerung, von Sinti und Roma, von Juden, von Homosexuellen, von politischen Gegnern. Der Umstand, dass Deutschland gerade die Welt in Brand gesetzt hat und einen Weltkrieg angezettelt hat - diese wahnsinnige Ideologie, die natürlich da ist, und dass diese irgendwann einbricht in dieses vermeintlich unpolitische Leben des Erzählers.

Macht es eigentlich Angst, wenn man als Autor schon vor dem Erscheinungstag des Buches als Bestsellerautor gerühmt wird?

Leider Gottes ja. Man könnte sagen, es ist fantastisch in so einem Radiostudio und vor so einem Mikro zu sitzen, wie man das sonst nur aus Musikvideos kennt – und ich hab tatsächlich ein bisschen gesungen, um zu gucken, wie das in den Kopfhörern klingt, das ist ganz toll! Also es gibt eigentlich ganz viel Schönes gerade in meinem Leben. Und trotzdem wach' ich in der Nacht auf, weil ich solche Angst habe, dass ich den Erwartungen und dem Druck nicht gerecht werde.