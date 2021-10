Taizé-Gebet – gesungene Meditation

Es ist kleiner Ort im französischen Burgund, der durch den Schweizer Frère Roger Schutz weit über die Grenzen Frankreichs bekannt wurde: Taizé. Hier entwickelt sich nach 1949 die erste ökumenische Brüdergemeinschaft weltweit.

Die eingängigen Gesänge der Gemeinschaft eroberten die Kirchen- und Katholikentage und werden in unzähligen Gemeinden und bei ökumenischen Taizé-Andachten gesungen.

Taizé im Donauries

Auch in der Erlöserkirche im schwäbischen Deiningen gibt es solch ein Taizé -Gebet. Die Religionspädagogin Anja Konrad-Müller hat den Geist von Taizé ins Donauries getragen.

"Das Lied 'Jesus remember' mag ich ganz gern, weil ich es gerne singe, von der Melodie und vom Text her. Es beruhigt. Es gibt ein ganz besonderes Gefühl, in so einem Taizé-Gebet zu sein. Und das hält noch lange an." Anja Konrad-Müller, Religionspädagogin

Die Religionspädagogin war bereits achtmal mit Jugendlichen in Taizé. Beim ersten Besuch dort war sie sehr gespannt, wie es wohl dort sein würde. Auch wenn es ein ganz besonderes Erlebnis für sie war, spürte sie erst Zuhause, wie sehr sie Taizé berührt hatte: "Da hab ich gemerkt, dass mich so viele Gesänge im Alltag begleiten und mir immer wieder Lieder oder Sätze oder auch Melodien in den Sinn kommen, ohne dass ich das bewusst wollte. Eigentlich war die Nachwirkung von Taizé dann fast noch stärker als Taizé selber."

Gebet und Gesang in Gemeinschaft

Bis heute pilgern jedes Jahr Zehntausende, vor allem junge Menschen aus aller Welt, in den kleinen französischen Ort. Das einfache Leben im Zeichen nationaler und konfessioneller Versöhnung und die Mantra-ähnlichen Gesänge treffen den religiösen Nerv vieler Menschen. Einige von ihnen trugen diese Gottesdienstform in ihre Heimatgemeinden.

Die schätzen an den Taizé-Gebeten besonders, dass sie so ruhig sind. Und auf besondere Weise Gemeinschaft stiften. Man betet miteinander, alle mit dem Blick zum Kreuz, und aus der Gemeinde heraus, ohne Vorsteher, wird gelesen, gesungen und gespielt.

Alle paar Wochen organisiert der Chor von Anja Konrad-Müller, der sich "Exsultate" – freuet euch – nennt, ein Taizé-Gebet. Mal in einer evangelischen, mal in einer katholischen Kirche. Gelebte Ökumene, so wie es dem Gründer Frère Roger Schutz am Herzen lag.

Die einfachen Lieder und die Gemeinschaft – es ist eine besondere Spiritualität, die von Taizé ausgeht.

