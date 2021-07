"Taiwan Acts": Soziale Architektur aus Asien

Nachbarschaftsprojekte werden hier gezeigt, bei denen sich Bürger ein Gemeinschaftshaus mit Küche und Kinderspielzimmer bauen. Taiwanesische Baumeister werden vorgestellt, die an Behelfshäusern tüfteln, in Stahlrahmenbauweise und für Erdbebengebiete. Die dynamischen Bürgermeister von Hsinchu und Keelung lernen wir kennen, wie sie öffentliche Plätze wiederherstellen lassen, damit es sich in ihren Städten gut leben lässt. Schöne Bilder sind das, asiatische Architektur mit hohem Formbewusstsein und alles unglaublich grün.

Kurator Cho: "Keine Werbeschau für Taiwan"

Wer nun um den ewigen Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik China weiß und um den Nichtstatus, den Taiwan dadurch in der Staatengemeinschaft hat, der könnte in dieser Ausstellung also Außenpolitik vermuten. Hier zeigt sich das andere, das bessere China, in dem die Bürger mitreden. Ist aber nicht so, sagt Kurator Cho wiederholt und vehement. Chos Ansatz ist ein anderer: Keine Renommierbauten, wie sie natürlich auch Taiwan hat: Den 500-Meter-Turm Taipeh 101 oder das Agora Garden-Hochhaus, das mit seinen 23.000 Bäumen einen auf öko macht, dem man aber doch bescheinigen muss, dass 540-Quadratmeter-Luxusapartments mit ökologischer Vernunft nichts zu tun haben.

Cho, der gerade an einer türkischen Uni arbeitet, orientiert sich an anderen: Am Dänen Jörn Utzon, der das Opernhaus in Sydney baute und sich mit seiner Architektur der Bevölkerung verpflichtet sah. Oder an Andres Lepik, der das Architekturmuseum leitet und spezialisiert ist auf bürgerfreundliches Bauen. Seinetwegen sind Cho, dessen Leidenschaft und dessen überbordende Ausstellung nun in München, Europas erste Schau über engagierte Architektur in Taiwan. Cho erzählt, wie er Lepik mal kennenlernte - ohne zu ahnen, dass dies ein Mann war, dessen Buch er schon lange kannte.