Tagebücher von Patricia Highsmith: Einblick ins Seelenleben

Am 28. Juni 1974 bekommt Patricia Highsmith Besuch. Die geniale Erzählerin, die Verfasserin der großartigen Ripley-Romane sowie des Klassikers "Das Zittern des Fälschers", empfängt in ihrem Haus nahe Paris zu einem Glas Tequila einen Regisseur und einen Schriftsteller. Ihre Namen: Wim Wenders und Peter Handke. "Peter hat das weiche Gesicht eines Mädchens", notiert Highsmith, und weiter: "Ich finde, er hat ein wirklich kraftloses Gesicht." Kein Jahr darauf, am 12. Januar 1975, wird dieser Handke mit all der ihm eigenen Durchsetzungskraft ihren Ruf als literarisches Schwergewicht mit einem Artikel im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" festigen. Die Überschrift lautete: "Die privaten Weltkriege der Patricia Highsmith".

Alles andere als eine Krimi-Autorin

Wenige Wochen später, im Frühling 1975, rückt eine ganze Batterie von Journalisten im Dorf Moncourt an. Highsmith gibt dort in ihrem Landhaus mehrere Interviews – so auch eines dem BR in Gestalt von Willy Hochkeppel. Der fragt Highsmith, ob sie sich überhaupt als Krimi-Schriftstellerin verstehe, ihre Romane seien doch weitaus mehr als das und weder Detektiv- noch Mystery-Geschichten. Highsmith fühlt sich hier in der Tat grundlegend missverstanden (in ihren Tagebüchern findet sich einmal das schöne Paradoxon "wie gut sie mich missversteht") und entgegnet dem Fragesteller: "Seit ich 16 oder 17 war, habe ich immer dieselbe Art von Geschichten geschrieben. Anfangs waren es Kurzgeschichten. Ich schrieb eine Geschichte, wenn ich sie für interessant hielt, und ich habe überhaupt nichts im Sinn mit versteckten Hinweisen und mit Mystery. Ich mag mich nicht einmal mit Detektiv- oder Polizeiarbeit in meinen Büchern befassen. Das ist mir fremd, es langweilt mich, damit zu tun zu haben, das betrifft mich nicht. Ich will zunächst einmal eine unterhaltsame Geschichte schreiben und keine Krimi-Stücke. Ich will über das schreiben, was im Kopf eines Menschen vor sich geht, wenn er Probleme hat oder wenn er in einer Krise steckt. Ich kann nicht einmal Krimis lesen - nicht mal zum Vergnügen."

Viel Klatsch und Intimitäten

In ihren Tage- und Notizbüchern vermerkt die eher scheue Patricia Highsmith anschließend am 6. Juni 1975: "Die tiefe Demütigung, interviewt zu werden. Seltsam, wie sie einen langsam auffressen." Man liest diese über 1000 Seiten auch solcher Passagen wegen gern. Ein bisschen Klatsch und viel intime Einsicht in das Seelenleben einer großen Autorin, die sich selbst einer gewissen "Grausamkeit" bezichtigte: "Bitte überdenke, ob nicht jeder Künstler auf seine Weise rücksichtslos ist. Selbst die Liebenswertesten haben etwas auf dem Kerbholz, meistens wegen ihres kreativen Lebens, das der Rest der Welt als unmenschlich ansieht" (15. Mai 1948). Gleichzeitig erkennt man hier eine große Liebende, schon als Studentin, die sich in ihre zahlreichen Affären mit anderen Frauen so wie in den Suff stürzte. So säumt dieses Buch so manche "tolle Unterhaltung über den Unterleib", wie es an einer Stelle heißt. Man erfährt viel über ihr sexuelles Begehren. Am 26. Juli 1942 etwa schreibt die 21-Jährige: "Die Musik von Wagner – fast alles geeignet, um dazu miteinander zu schlafen." Acht Jahre danach fühlt sie sich bemüßigt, den Eintrag mit den Worten "Welch Horror!" zu kommentieren. Auch solche komischen Momente gibt es.

Gerade die junge Highsmith ist eine Entdeckung

Highsmiths Lektorin Anna von Planta ist die Herausgeberin der nun posthum vorliegenden, lebens- und gedankenprallen Tage- und Notizbücher.

Sie findet, insbesondere die junge Highsmith sei eine Entdeckung: "Sie ist so unendlich verliebt, verzweifelt, charmant, eigenwillig, stark. Sie hat mal gesagt: Schreiben ist ein Ersatz für das Leben, das ich nicht leben kann, weil es mir verwehrt ist. Und das ist eigentlich deutlich in diesen Diaries und Notebooks, weil sie sehr viel im Schreiben erlebt oder kompensiert, was sie im wirklichen Leben sich nur erträumen kann oder unter dem Deckel halten muss." Höchst aufschlussreich natürlich gerade für Highsmith-Leser und Liebhaber - und deren gibt es einige: was sie dachte, wen sie warum verehrte – den Philosophen Sören Kierkegaard z.B. ("mein Meister") –, wie wenig das politische Zeitgeschehen sie offenkundig tangierte. Eine fesselnde Lektüre.

Patricia Highsmith: Tage- und Notizbücher. Herausgegeben von Anna von Planta. Aus dem Amerikanischen von Melanie Walz, Pociao, Anna-Nina Kroll, Marion Hertle und Peter Torberg. Diogenes. Zürich 2021. 1376 Seiten. 32 Euro