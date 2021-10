"Tagebuch einer Biene": Würzburger Forscher begeistert von Doku

"Jedes Detail, das in dem Film dargestellt wird, konnte so noch nie gezeigt werden", sagt der Würzburger Bienenforscher Jürgen Tautz über den neuen Dokumentarfilm "Tagebuch einer Biene". Der langjährige Professor am Biozentrum der Julius-Maximilians-Universität Würzburg hat eng mit dem Filmteam zusammengearbeitet. Aktuell läuft die Naturdokumentation im Kino. "Was neu in die breite Öffentlichkeit und auch in die Fachwelt getragen wird, ist die Tatsache, dass Bienen auch draußen im Feld untereinander kommunizieren und interagieren – und nicht nur in ihrem dunklen Stock", sagt Tautz.