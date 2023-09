Tag des Talents: Offene Denkmäler in Niederbayern

Landkreis Deggendorf

In Oberndorf, einem Ortsteil der Stadt Osterhofen, gibt es auf dem Anthofer-Hof die seltene Gelegenheit, ein Baudenkmal während der Instandsetzung zu besichtigen. Auch der private Bauherr steht für Gespräche bereit. Das alte Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert wird gerade umfassend hergerichtet, um dann wieder im prächtigen Glanz zu erstrahlen.

Dingolfing, Straubing und Landkreis Regen

In Dingolfing muss man sich schon etwas bücken, wenn man den Kühlbrunnen erforschen möchte. Etwa vier Meter unter der Erdoberfläche befindet sich eine historische Wasserzisterne. Sie diente im Mittelalter zur Wasserversorgung. Es geht durch Gewölbe mit handgeschlagenen Ziegeln und einer Ganghöhe von teilweise nur 1,30 m. Für Menschen mit Platzangst ist die Führung nicht geeignet.

In Straubing öffnet am Sonntag nach einer fast zehn Jahre dauernden Generalsanierung die ehemalige Brauerei Dietl ihre Pforten. Das aus dem 19. Jahrhundert stammende, weitläufige Anwesen wurde in drei Bauabschnitten saniert und wird jetzt als Wohn- und Bürokomplex genutzt. Ebenfalls in neuem Glanz präsentiert sich in Straubing die sogenannte Krönungskapelle. Das gotische Kirchlein ist fast 600 Jahre alt. In den vergangenen zwei Jahren wurde der Innenraum saniert.

Im Landkreis Regen steht ein denkmalgeschützter ehemaliger Einödhof im Viechtacher Ortsteil Blossersberg im Fokus. Er befindet sich noch im Originalzustand und stammt aus den Jahr 1827 oder 1828.

Stadt und Landkreis Passau

Auf der Veste Oberhaus in Passau befasst man sich intensiv mit dem Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals: "Talent Monument". In einer Sonderführung (um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr) werden die vielen verschiedenen Facetten einer der größten erhaltenen Burganlagen Europas präsentiert.

In Knadlarn bei Ortenburg wartet die zu einem Ferienbauernhof umgebaute Bründlmühle auf Gäste und in Hausbach bei Vilshofen hat die Filialkirche St. Magdalena geöffnet. Das spätromanische Gotteshaus gilt als älteste Rundkirche in Niederbayern.