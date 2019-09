Vier besondere Ziele zum Tag des offenen Denkmals in Bayern

Bad Steben: Eine Kirche mit Betondecke

Hochmodern waren zu ihrer Entstehung auch einige Kirchen in Bayern, beispielsweise die Lutherkirche in Bad Steben in Oberfranken. Errichtet ab 1908 ist sie eine der ersten Kirchen in Deutschland, bei denen in großem Maße Eisenbeton als Sichtbeton verwendet wurde.

Eisenbeton war damals ein ganz neuer Baustoff, der besonders billig war. Allerdings würde man so etwas von außen nie vermuten, das Äußere der Kirche ist in einem kleinteiligen Heimatstil gebaut, es gibt ein Schopfwalmdach und die Wände sind teilweise mit Schiefer bedeckt. Das Kircheninnere ist im Jugendstil gehalten und erinnert gleichzeitig an romanisch-byzantinische Räume, ein Apsismosaik zeigt den auferstandenen Christus.

Zum Tag des offenen Denkmals führt ab 11:00 Uhr führt der Pfarrer der Gemeinde durch die Kirche.