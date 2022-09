Artikel mit Audio-Inhalten

Tag des offenen Denkmals: Auf Erkundungstour in Ansbach

An Orte gelangen, die sonst nicht zugänglich sind. Das ist am Wochenende in Ansbach möglich. Die Stadt beteiligt sich an der bundesweiten Aktion "Tag des offenen Denkmals" und gewährt exklusive Einblicke, vom Kirchturm bis zur Gruft.