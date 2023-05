Tag der Franken: Buntes Fest im Fränkischen Freilandmuseum

Der diesjährige Tag der Franken am 2. Juli im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim steht unter dem Motto "Jung in Franken". Wie die Organistoren vom Bezirk Mittelfranken mitteilen, sollen damit die Kindheit und Jugend in Franken thematisch in den Mittelpunkt der Feier gerückt werden. Dazu hat der Bezirk ein buntes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt, das heute in Bad Windsheim vorgestellt wurde.

Ausstellungen, Vorträge und Konzerte

Wie der Bezirk Mittelfranken mitteilt, lautet das Motto der Veranstaltung "Jung in Franken". So dreht sich das Veranstaltungsprogramm um die Themen Kindheit und Jugend. Geboten sind Ausstellungen, Vorführungen, Info- und Mitmachstationen sowie Lesungen und Theatereinlagen. Auf der Hauptbühne präsentieren sich unter anderem David Saam und seine Band "Boxgalopp" mit ihrem Kinderprogramm "Hobbadihöh" oder die Kapelle Bomhard mit "Neuer fränkischer Volksmusik".

Man wolle einen "weltoffenen und freundlichen Heimatbegriff" zeigen, weit weg von jedweder Heimattümelei, sagte Mittelfrankens Bezirkstagspräsident Armin Kroder bei der Vorstellung des Programms.

Tag der Franken und Kiliani-Altstadtfest

Zum offiziellen Festakt am 2. Juli um 10 Uhr auf dem Dorfplatz des Museums wird auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. Zeitgleich zum Tag der Franken im größten Freilandmuseum Süddeutschlands, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist, findet im Stadtgebiet von Bad Windsheim das Kiliani-Altstadtfest statt.

Film zu 40 Jahren Freilandmuseum Bad Windsheim 2022