Tag der Befreiung: Weiße Fahnen in ganz München

Am 30. April 1945 marschierten US-Soldaten der Rainbow Division in München ein, um die Herrschaft der Nationalsozialisten zu beenden. Mit ihrer Aktion wollen Künstler Wolfram Kastner und Grafikdesigner Michael Wladarsch an den Tag der Befreiung erinnern.

Am Münchner Marienplatz, dem Stadtmuseum oder auch der Hochschule für Musik und Theater werden am Donnerstag weiße Fahnen gehisst. 14 Fahnen sollen es alleine am Marienplatz sein. Viele andere Institute wollen ebenfalls weiße Flaggen aus den Fenstern hängen.

Jeder darf mitmachen: Flagge zeigen und Musik spielen

Auch Münchner Bürger sollen gerne mit einem weißen Tuch ein Zeichen setzen. Ziel sei es, dass in der ganzen Hauptstadt weiße Fahnen wehen. "Und auch gerne in anderen Städten weit darüberhinaus", so Künstler Wolfram Kastner.

Ab 12 Uhr sind alle Münchner außerdem dazu eingeladen, von ihren Balkonen und Fenstern aus, Musik zum Tag der Befreiung zu spielen. Ein Signal, das auch in Zeiten von Corona möglich ist.

Zeichen für Freiheit und Frieden - in Zeiten von Corona

Alle Veranstaltungen, Vorträge und Versammlungen mussten abgesagt werden. Eigentlich hatten Wolfram Kastner und Michael Wladarsch ein Fest der Freiheit auf dem Marienplatz geplant und eine Ausstellung auf Litfaßsäulen. Umso wichtiger sei es, trotzdem öffentliche Zeichen zu setzen für Freiheit und Frieden, so die Initiatoren.

Das Projekt wird vom Münchner Kulturreferat gefördert und steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Auch er betont in einem Schreiben, dass es ihm wichtig sei, andere Formen des Erinnerns zu finden. Mit dieser Kunstaktion und einer Beflaggung von ganz München könne man die historische Ereignisse zurück ins kollektive Gedächtnis bringen. Dieter Reiter hofft auf Unterstützung und breite Resonanz.

Kastner freut sich über große Beteiligung

Wolfram Kastner wollte damals schon zum 50. Gedenktag eine weiße Flagge am Münchner Rathaus hissen. An der Stelle, an der früher die Hakenkreuzfahne hing. Damals wurde seine Bitte abgelehnt.

Auch im Oktober vergangenen Jahres hieß es noch, dass die Stadt nichts machen wolle, um an den Tag der Befreiung zu erinnern. Umso glücklicher ist der Künstler jetzt, dass sich doch so viele Münchner Institutionen beteiligen wollen:

"Das ist ein gutes Zeichen für die ehemalige Hauptstadt der Bewegung." Wolfram Kastner, Künstler

Online-Ausstellung zum Tag der Befreiung

Da keine Ausstellungen möglich sind, soll dem Tag der Befreiung eine virtuelle Ausstellung gewidmet werden. Wolfram Kastner und Michael Wladarsch haben deshalb dazu aufgerufen, Fotos zu schicken. Gewünscht waren Fotografien, die zu dieser Zeit gemacht wurden. Die Rückmeldung war laut Wolfram Kastner leider eher mäßig mit eher bekannten Motiven, aber immerhin. Die Online-Ausstellung wird am 30. April eröffnet.