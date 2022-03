Tag der Archive: Kurioses aus Bayerns Archiven online zu sehen

Welche kuriosen und wichtigen Fundstücke noch in Bayerns Archiven schlummern, lässt sich nun auf zwei Blogs entdecken. Bis zum 21. März werden auf den Blogs der Staatlichen Archive Bayerns und der Münchner Archive nach und nach knapp 40 Beiträge veröffentlicht. Die Aktion nennt sich "Blogslam" und startet pünktlich zum Tag der Archive. Der Tag der Archive steht unter dem Motto "Fakten, Geschichten, Kurioses" und findet bundesweit statt.

Anstelle eines Tags der Offenen Tür

In den Blogs der Staatlichen Archive Bayerns und der Münchner Archive soll Geschichte erfahrbar gemacht werden. Man erfährt zum Beispiel, wie das Studentenleben an der LMU in München zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren aussah. Oder welche Verschwörungstheorien im 17. und 18. Jahrhundert in Oberfranken ihre Anhänger hatten.

Normalerweise ist der Tag der Archive eine Art Tag der Offenen Tür. Aber wegen der Corona-Pandemie bieten in diesem Jahr nur wenige Archive Präsenzveranstaltungen an.