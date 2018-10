Aktivistin des Filmstreifens: Tacita Dean im Kunsthaus Bregenz

Zu den Erscheinungen, die auf diesem Planeten gerettet werden müssen, gehört laut Tacita Dean das Material, auf dem Menschen sich seit über 100 Jahren Geschichten über sich selbst zeigen: der Film. Ihr einstündiges Hauptwerk "Antigone" ist aus analogem Filmmaterial, 35 mm, das synchron auf zwei Leinwänden gezeigt wird. Dazu werden die beiden Filmrollen im Loop auf riesigen Plattentellern abgerollt, der Film gleitet dann über diverse Maschinen wie Nähseide durch Ösen, um wieder aufgewickelt zu werden.

Parallelmontage von Bildern und Geschichten

Aber jetzt klemmt es, irgendwo, irgendwie. Keine Vorstellung im ersten Stock des Kunsthauses Bregenz. "Die Maschinerie ist aus der ganzen Welt zusammengebaut, weil die Projektoren natürlich nicht mehr erhältlich sind", sagt Thomas D. Trummer, Leiter des Museums. Das sind alles Liebhaberstücke, werden nicht mehr gebaut, ist alles vintage." Trummer bleibt stoisch. Und bei aller Enttäuschung: Die Panne erzählt viel über den unwiederbringlichen Verlust von Fachwissen und über ein Material, dem noch das Licht selbst eingeschrieben ist. Ein handwerklich zu bearbeitendes Material, das Dean in Teilen abklebt, um es mehrfach belichten zu können, um Geschichten auf diese Weise parallel und assoziativ zu erzählen, auf einem einzigen Filmstreifen. Wie bei "Antigone", der antiken Heroin, die ihren Vater, den erblindeten, von Vatermord und Mutterliebe erschütterten Ödipus, durch die Wüste in die Verbannung führt.

Auch Tacita Deans Schwester heißt Antigone. Dean schlägt einen Bogen durch die Jahrhunderte, vom Mythos in die Gegenwart, vom englischen Moor in die amerikanische Wüste mit einer realen Sonnenfinsternis, in die Blindheit der Natur ohne Vogelgesang und Leben: "Es geht nicht nur um die Blindheit von Ödipus, sondern um die Blindheit des Mediums selbst", sagt die Künstlerin. "Ich habe all die Filmdosen mit dem schon verwendeten Material über den Atlantik geschleppt und sie Monate später an einem anderen Ort noch einmal belichtet. Alles ist genau überlegt und komponiert, aber: Alles findet in der Kamera, im Dunkeln, in Blindheit statt – du weißt nicht, was du wirklich gefilmt hast."