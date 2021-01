Tabu oder Akt der Nächstenliebe: Kirche und assistierter Suizid

Es ist eine Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die in der evangelischen und katholischen Kirche seit Mitte Januar für viel Aufregung sorgt. Der Titel: "Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen". Geschrieben wurde er unter anderem vom evangelischen Theologen Reiner Anselm, Professor für Ethik an der Ludwig Maximilians Universität in München.

Der versteht die Aufregung nur teilweise, immerhin müsse man spätestens seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom vergangenen Jahr, das den assistierten Suizid erlaubt, offen diskutieren: "Dass das kontrovers diskutiert wird, das verstehe ich gut, das war auch ein Ziel dieses Beitrags, in der Art und Weise wie es diskutiert wird, so als ob das Dinge wären, die überhaupt noch nie gedacht worden, das verstehe ich nicht so ganz."

Theologe Anselm: Kirche darf sich dem Gespräch nicht verweigern

Zusammen mit der Theologie-Professorin Isolde Karle und Ulrich Lilie, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, plädiert Anselm dafür, den assistierten Suizid auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hospizen zu ermöglichen, die von den Kirchen und ihren Sozialwerken betrieben werden. Er wolle den assistierten Suizid nicht fördern, so Anselm, aber sich auch nicht dem offenen Gespräch darüber verweigern. "Weil unsere große Befürchtung ist, dass das dazu führt, dass die Menschen das mit sich selbst ausmachen und irgendwo anders assistierten Suizid in Anspruch nehmen."

Den assistierten Suizid in kirchlichen Einrichtungen kategorisch zu verweigern, sei deswegen der falsche Weg, so Anselm. Ähnlich sieht das auch die Theologin und Buchautorin Anne Schneider. Die Kirche dürfe sich beim Thema Suizid nicht wegducken, fordert sie. Ihre persönlichen Erfahrungen haben sie geprägt: Ihre Tochter starb mit 25 Jahren an Leukämie. Sie selbst ist vor einigen Jahren an Brustkrebs erkrankt. Momentan geht es ihr gut, doch sie weiß, dass sich das auch ändern kann.

Anne Schneider: "Keine zeitlosen Wahrheiten in ethischen Fragen"

"Ich kann mir vorstellen, dass mein Leben an einen Punkt kommt, wo man denkt jetzt ist gut, jetzt ist genug, dass ich für mich entscheiden könnte, es wäre für mich und die Menschen, die mich lieben es wäre sinnvoll, wenn ich jetzt sterben würde", sagt Anne Schneider ganz offen. Die evangelische Theologin ist mit Nikolaus Schneider, dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, verheiratet.

Zusammen hat das Ehepaar Schneider mehrere Bücher zum Thema Tod und Sterbehilfe geschrieben und sich auch mit der theologischen Dimension befasst. Anne Schneider ist überzeugt, dass kein Mensch, kein Gremium und keine Kirche in der Lage ist, Gottes Wille und Plan zu erkennen. "Wenn das so ist, dann gibt es für mich keine absolut richtigen und zeitlosen theologischen Wahrheiten in ethischen Fragen", folgert die Theologin.

Bischöfe lehnen Sterbehilfe in katholischen Einrichtungen ab

Die katholischen Bischöfe in Deutschland haben in der letzten Januarwoche noch einmal ihre Position zur Sterbehilfe deutlich gemacht: Die Ermöglichung von Angeboten des assistierten Suizids sei nicht mit dem "Wesenskern ihres Einsatzes für das Leben" vereinbar. Dies betreffe auch Ärzte und Pflegepersonal in kirchlichen und karitativen Einrichtungen, so die Deutsche Bischofskonferenz.

Der Weihbischof von Augsburg Anton Losinger ist Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz. Über den Beitrag in der FAZ hat er sich gewundert. Das Angebot von Sterbehilfe in kirchlichen Einrichtungen fände er einen problematischen Dammbruch. "Wenn ein serielles Angebot der Suizid-Begleitung Realität wird, dann wird Sterben in einer solchen Umgebung als Normalfall empfunden. Es wird Menschen unter Druck setzen und sie auch unterbewusst in eine Spur bringen, in der sie anderen nicht zur Last fallen wollen."

Palliativmediziner: viele Patienten ändern ihre Meinung

Marcus Schlemmer teilt diese Meinung. Er ist Chefarzt auf der Palliativstation des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in München. 32 Betten gibt es auf der Station. Schlemmer und sein Team begleiten hier Menschen beim Sterben. Es komme immer wieder vor, dass Patienten den Wunsch äußern, ihr Leben aus freien Stücken zu beenden, erzählt der Arzt. Die allermeisten nehmen jedoch von dem Wunsch Abstand, wenn sie merken, dass sie aufgefangen werden.

Die Idee, assistierten Suizid in einem kirchlichen Krankenhaus anzubieten, findet Marcus Schlemmer schwer mit seinem christlichen Glauben zu vereinbaren. "Christentum versteht sich als eine Begegnung, als Austausch mit Menschen und wenn ich dann sage, ich mache ein Angebot eines assistierten Suizid, ich gebe dir ein Gift, dann lass ich den Menschen in seiner Einsamkeit und Verzweiflung zurück und ich versuche nicht ihn in den Nöten zu begegnen, die ich möglicherweise lindern kann."

Theologe Anselm: assistierter Suizid als "Normalfall" undenkbar

Assistierter Suizid als Normalfall, als Standard-Angebot in kirchlichen Krankenhäusern? So sei das nicht gemeint, sagt der evangelische Theologe und Ethiker Reiner Anselm, der den Artikel in der FAZ mitverfasst hat. Er fühle sich gründlich missverstanden. "Dass es nun so dargestellt wird und rezipiert wird, als würden wir eine eigene Sterbehilfeorganisation gründen, darum kann es wirklich überhaupt nicht gehen", betont der Theologe.

Bald wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in konkrete gesetzliche Regeln gegossen werden. Mehrere Bundestagsabgeordnete verschiedener Fraktionen haben dazu heute in Berlin einen konkreten Gesetzentwurf vorgestellt. Er sieht unter anderem eine verpflichtende Beratung für Suizidwillige und Wartefristen vor. Anne Schneider hofft, dass die Kirchen sich ihrer Verantwortung stellen und für die Menschen Ansprechpartner bleiben. "Ich würde mir wünschen, dass christliche Einrichtungen diese Möglichkeiten offen lassen, ohne, dass sie dafür werben: Bei uns dürfen sie den öffentlichen Suizid machen."

Anne Schneider: auch Lebensverlängerung ist ethisch ein Problem

Und die ehemalige Religionslehrerin wirft in der ganzen Diskussion um Sterbehilfe in kirchlichen Einrichtungen noch eine weitere Frage auf. Wenn man so intensiv über lebensbeendende Maßnahmen nachdenkt, dann müsste man streng genommen auch über lebensverlängernde Maßnahmen anders diskutieren: "Wenn man Menschen das Leben künstlich verlängert, an Apparaten und Maschinen und keiner sagt, wir pfuschen Gott ins Handwerk, denn der Mensch ist eigentlich längst fertig zum Sterben und wir verlängern das jetzt ..."