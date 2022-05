Systemverlierer: Die Not hinter Aggression und Wut

Wenn Marcus an der Regnitz in Bamberg langgeht, kommen in ihm schlimme Erinnerungen hoch - an eine Schlägerei unter Jugendlichen. "Hier bin ich fast gestorben. Wir haben uns getroffen, ein bisschen Alkohol getrunken, und dann kam eins zum anderen. Ich war schon am Boden gelegen, dann hat einer noch 20 Meter Anlauf genommen und gegen meinen Kopf getreten."

Jugendliche mit schwierigen Biographien

Aufgewachsen ist er ohne Vater, hatte 13 Wohnungswechsel in zehn Jahren, jahrelang war er im Heim. "Dort war es so, dass die Älteren mit 15 oder 16 Jahren als wir auf einer Freizeit gewesen waren, auf die Jüngeren eingetreten haben. Es wurden Stühle geschmissen, mit dem Stuhl auf einen draufgeschlagen. Und so etwas behält man im Hinterkopf," erzählt Marcus.

Das Don Bosco-Jugendwerk in Bamberg fängt Kinder und Jugendliche auf, die sich so verloren fühlen und deshalb als schwierig gelten, dass sie eine besondere Betreuung brauchen. Marcus lernt hier, sich an Regeln zu halten, leistet unter anderem in der hauseigenen Schreinerei einen Strafbefehl über insgesamt 600 Sozialstunden ab. Felix Ströhlein ist dort Pädagoge und für Marcus zuständig. Er spricht lieber von Systemverlierern als von Systemsprengern. Denn der Begriff "Systemsprenger" sei in der Gesellschaft sehr negativ behaftet. "Für mich sind Systemsprenger Jugendliche, die nicht wissen, wo sie hinsollen. Die Straftaten begehen, Alkohol trinken, die keinen 'Rahmen' haben, der sie aushält und stützt." Es seien diejenigen, die "das System" überfordern, auch wenn das System versuche, ihnen zu helfen. Manchmal reiche das eben nicht, weiß der Pädagoge, der beim Don Bosco-Jugendwerk das Projekt "Zahltag" leitet.

Einen Platz in der Gesellschaft finden

Auch Marcus fand jahrelang keine Stabilität. Er besuchte mehr als ein Dutzend verschiedene Schulen, hatte die falschen Freunde, wurde mehrfach straffällig. Trotz allem hat er die Mittlere Reife geschafft. Das stimmt ihn zuversichtlich, doch noch seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Im Moment fühlt er sich im Don Bosco-Jugendwerk gut aufgehoben. Dort finde er Struktur und Halt. Und er baut dort seine Sozialstunden ab. Unter anderem steuert er eine Fähre, die zum Don Bosco-Jugendwerk gehört.

"Ich denk mal, das Schwierigste ist, die Probleme nicht mehr so groß werden zu lassen, sondern sie gleich in Angriff zu nehmen", sagt er. "Die Herausforderung ist, dass sie nicht mehr weiterwachsen, sondern direkt gelöst werden. Mittlerweile geht's mir besser, es läuft relativ gut nach oben, würde ich sagen."

Die Gefahr, dass wieder ein Rückschritt kommt oder Marcus sogar komplett abstürzt, ist noch nicht gebannt. Aber er will Boden unter die Füße bekommen, sogar das Abitur nachmachen.

Projekt "Zahltag": Don Bosco-Jugendwerk Bamberg

Das Don Bosco-Jugendwerk Bamberg hat verschiedene Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien: ambulante Dienste, teilstationäre und stationäre Angebote. Das Projekt "Zahltag" unterstützt junge Menschen in schwierigen Lebenslagen, hilft ihnen, ihren Alltag zu strukturieren. Träger ist die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos, die nach den Grundsätzen der Pädagogik Don Boscos arbeiten.

Johannes Bosco, Ordensgründer, Priester und Erzieher wurde 1815 geboren und stammt aus einer ärmlichen Familie. Der italienische Priester galt als unverbesserlicher Optimist und versuchte mit seiner "Pädagogik der Vorsorge" besonders benachteiligte und ausgegrenzte jungen Menschen im Blick zu haben. Sein Erziehungsstil war zur damaligen Zeit revolutionär, weil er auf Liebe, Einsicht, Glaube und Prävention setzte statt auf harte Strafen.