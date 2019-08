"Systemsprenger" ist der offizielle deutsche Oscar-Kandidat

Bereits mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet

Das Drama ist das Spielfilmdebüt der 36-jährigen Regisseurin Nora Fingscheidt. Auch das Drehbuch stammt von ihr. Bei der letzten Berlinale lief der Film im Wettbewerb und gewann einen Silbernen Bären sowie den Publikumspreis der Leserjury der Berliner Morgenpost. Der offizielle deutsche Kinostart ist am 19. September.

Die Oscar-Academy in Los Angeles muss jetzt noch entscheiden, ob "Systemsprenger" auch final nominiert wird: zuerst für die Longlist, und dann – am 13. Januar 2020 – für die Shortlist. Die Preisverleihung selbst findet am 9. Februar 2020 im Dolby Theatre in Hollywood statt.