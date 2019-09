Ein Israeli, der "französisch" werden will

Wer diesem Protagonisten näherkommen will, sollte das Original ansehen – denn nur die französische Sprache führt ins Zentrum von Yoavs Geschichte. Der hat nach dem Militärdienst Israel verlassen und ist nach Paris gezogen: Die Stadt soll ihn von seiner Heimat befreien – äußerlich wie innerlich. Hebräisch spricht er nicht mehr, "französisch" will er werden. Und so spaziert er nicht mit einem profanen touristischen Blick durch Paris. Statt auf die Stadt zu schauen, jagt er durch sie hindurch und versucht, eins zu werden mit ihr und vor allem mit der Sprache. Verbissen bildet er auf seinen Wegen Wortreihe um Wortreihe: "obszön, abscheulich, bestialisch". Wahllos, denkt man erst, aber die Wörter sind doch bewusst gewählt. Sie sind das Material, um in der fremden Sprache die alte Heimat zu verurteilen.

Was zur Ablehnung der Heimat geführt hat? Das deutet der Film nur so an, wie es der Protagonist formulieren kann: Es gibt keine Rückblenden, die das Trauma erklären würden. Stattdessen hört man hier und da dem Protagonisten beim Erzählen zu. Was davon wirklich geschehen und was erfunden, hinzugefügt wird, um die neuen französischen Freunde an sich zu binden, das weiß man nicht. Sicher ist aber, dass auch dieses filmische Hineingleiten in die Erinnerung von großer Wucht ist, dass auch diese Szenen den Schmerz eher in sich aufnehmen, als ihn zu erklären.