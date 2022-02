Synodaler Weg: Mehrheit für verheiratete Priester

Verheiratete Priester - in der römisch-katholischen Kirche ist das nicht erlaubt. Ein Priester muss den Zölibat leben, das verspricht er bei seiner Weihe. Doch schon lange wird diskutiert, wie zeitgemäß die Ehelosigkeit von Priestern noch ist. Der Missbrauchsskandal und der Priestermangel in Deutschland haben die Debatte noch einmal befeuert. Heute hat eine Mehrheit der Teilnehmer der Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt dafür gestimmt, die Zölibatsvorschriften zu lockern. 86 Prozent votierten für ein Papier, das die Spitze der katholischen Kirche in Deutschland auffordert, entsprechende Vorschläge beim Papst einzubringen.

Papst soll katholischen Priestern Ehe erlauben

Bereits im Vorfeld hatte unter anderen der Münchner Kardinal Reinhard Marx für Öffnungsschritte geworben. Der mit den Worten "Zölibat der Priester - Stärkung und Öffnung" überschriebene Text des Synodalen Weges betont nun den Wert der Ehelosigkeit als Lebensform der Priester. Er verlangt aber auch die Zulassung verheirateter Priester in der römisch-katholischen Kirche durch den Papst oder durch ein Konzil. Außerdem wird gefordert, der Papst solle es katholischen Priestern gestatten, zu heiraten und dennoch im Amt zu bleiben. Mehrere Missbrauchsstudien hatten in den vergangenen Jahren gezeigt, dass womöglich auch Ehelosigkeit und eine unreife Sexualität sowie eine intransparente und willkürliche Versetzungspraxis bei Klerikern sexuellen Missbrauch begünstigt haben.

Verheiratete Priester als Instrument gegen den Priestermangel

Ein wichtiger Grund, weshalb eine Mehrheit für gelockerte Zölibatsvorschriften gestimmt hat, ist auch der mangelnde Priesternachwuchs. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße erklärte zum Beispiel, er arbeite in einer Diözese, in der es derzeit keinen einzigen Priesteranwärter gebe. Er wisse nicht, wie er in Zukunft alle Pfarreien des flächenmäßig größten deutschen Bistums besetzen solle.

Öffentliches Schuldeingeständnis der katholischen Kirche gefordert

Beherrschendes Thema der dritten Synodalversammlung, die noch bis Samstag dauert, war auch heute der Missbrauchsskandal. Viel Raum nahm in der Diskussion die Idee eines öffentlichen Schuldeingeständnisses der katholischen Kirche zu dem Thema ein. Dabei äußerten sich alle Mitwirkenden grundsätzlich positiv. Am Donnerstag hatten die Synodalen bereits zwei Reformtexte verbindlich verabschiedet: ein 20-seitiges theologisches Grundsatzpapier sowie eine Erklärung zum anderen Umgang mit Macht in der Kirche. Damit konnten sich gleich zu Beginn des Treffens die Befürworter von Änderungen durchsetzen.

(Mit Material aus KNA und epd)

