"Symbol glorreicher Siege": Kommt die Sowjet-Flagge wieder?

Kommen Hammer und Sichel zurück? Das russische Parlament, die Duma, wird womöglich bald Gelegenheit haben, über eine Änderung der Nationalflagge abzustimmen. Die Kommunisten haben beantragt, zum Roten Banner der UdSSR zurückzukehren. In der Begründung heißt es laut Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Staatssymbole spiegeln die Seele, das Wesen des Staates wider, wenn sie auf historischer Kontinuität und historischen Traditionen beruhen. Die Verabschiedung dieses Gesetzes wird die bestehende historische Diskrepanz und Versuche zur zweideutigen Auslegung der Gesetzgebung beseitigen und auch zur patriotischen Erziehung der Bürger beitragen, es ihnen ermöglichen, Gefühle des Stolzes auf ihr Land, ihre Vaterlands- und Freiheitsliebe ungeschmälert und offen auszudrücken und ihren Respekt zu beweisen."

"Rot bedeutet schön"

Außerdem, so die Initiatoren, gehe es darum, die "Ehrfurcht und das Andenken an unsere Vorfahren und die Verteidiger des Vaterlandes" zu bewahren: "Russland wird das Symbol glorreicher Siege und einer großen Weltmacht wiedererlangen." Außerdem sei die Farbe rot auf den Standarten russischer Fürsten immer dominierend gewesen, auch bei Jaroslaw dem Weisen (979 - 1054) und Iwan dem Schrecklichen (1530 - 1584): "Rot bedeutet schön, die Farbe des Glaubens, der Hoffnung, der Triumph des Guten über das Böse, die Farbe, die von den Menschen geliebt wird." Tatsächlich haben das russische Wort "krasnyj" für rot und der Ausdruck "krasiwyj" für schön dieselbe Wurzel und eine ähnliche Bedeutung.

Die Kommunisten erinnerten selbstredend daran, dass es das Rote Banner war, dass im Mai 1945 am Berliner Reichstagsgebäude gehisst wurde und als Sinnbild von "Frieden, Güte und großen Siegen" in Wissenschaft und Weltraum gegolten habe. Die weiß-blau-rote Trikolore, die aktuell gehisst wird, beschimpfen die Kommunisten dagegen als "Geschenk der Holländer" und "Symbol russischer Kollaborateure".

Nachbarländer reagieren gereizt auf imperiale Gesten

Tatsächlich ließ sich Zar Peter I. einst von den Farben der holländischen Flagge inspirieren. Seit 1883 war die Trikolore offizielles Staatssymbol, wobei die Farben auch als Sinnbilder der Weiß-, Klein- und Großrussen interpretiert wurden. 1917 wechselten die in der Oktoberrevolution siegreichen Bolschewiki zum Roten Banner der kommunistischen Bewegung mit Hammer und Sichel. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden am 22. August 1991 wieder die traditionellen Nationalfarben eingeführt.

Politisch brisant ist der parlamentarische Vorstoß der Kommunisten aus mehreren Gründen. Der Kreml bemüht sich seit Wochen, seine Kritiker davon zu überzeugen, dass es Putin nicht um eine Wiederherstellung der Sowjetunion gehe. Viele Nachbarländer Russlands, sogar kremlfreundliche, die einst Teilstaaten der UdSSR waren, wie Kasachstan, Aserbaidschan, Armenien, Kirgisien und Tadschikistan reagieren auf imperiale Ambitionen Moskaus äußert gereizt, Georgien und das Baltikum sowieso. Außerdem sagen nicht wenige Fachleute wegen der Sanktionen bereits eine Rückkehr zur Plan- und Mangelwirtschaft der UdSSR voraus, wofür das Rote Banner ein geradezu satirisches Symbol wäre. Insofern sind die Chancen gering, dass die Duma die Flagge wechselt.

Kreml beruft sich gern auf sowjetisches Selbstbewusstsein

Solche Bedenken teilen die russischen Kommunisten jedoch nicht. So sagte der Erste Sekretär der Region Kuibyschew, Sergej Gorlow, am Ostermontag: "Für uns ist die Ukraine ein Teil unseres großen Mutterlandes, der Sowjetunion, in der die meisten von uns geboren wurden! Es hat auch seine symbolische Bedeutung, dass unsere Kundgebung am Vorabend des Geburtstages des Roten Banners stattfindet. An diesem Tag, dem 18. April 1924, wurde auf Beschluss des Präsidiums des Allrussischen Zentralexekutivkomitees die Staatsflagge in ihrer kanonischen Form genehmigt: eine rote Flagge, ein Hammer und eine Sichel mit einem fünfzackigen Stern."

Psychologisch knüpfen die Kreml-Propagandisten gern an das Selbstbewusstsein der Sowjetunion an und berufen sich völlig unkritisch auf die "Heldentaten" des Regimes, sogar Diktator Stalin findet Gefallen, und Organisationen, die die Verbrechen der UdSSR aufarbeiten und die Erinnerung daran wachhalten, haben es schwer. So wurde der Verein "Memorial" Ende letzten Jahres erst als "ausländisch gesteuert" verunglimpft und schließlich gerichtlich verboten.