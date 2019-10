"SWR Retro" - 8.000 alte Sendungen ab heute in der ARD

Alte Nachrichtensendungen lösen manchmal einen Aha-Effekt aus - der SWR veröffentlicht ab Sonntag 8.000 alte Sendungen in der ARD-Mediathek. Aber nicht nur Nachrichten, sondern auch Unterhaltung, Reportagen, Dokumentationen und Sportsendungen aus der frühen Bundesrepublik werden dabei im Kanal retro zu sehen sein. Die Forderung nach einer "Öffnung der Archive" gibt es schon länger.

Gesteigertes Interesse an Archiv-Inhalten

Warum also gerade jetzt? All diese Sendungen wurden schließlich irgendwann mal produziert mit dem Geld der Bürger. Warum öffnet die ARD also ihre Archive nicht generell und macht all diese Schätze öffentlich zugänglich?

Frank Adam, Leiter der Archive des Südwestrundfunks und des Saarländischen Rundfunks, kennt diese Frage: "Das Interesse an den Archiv-Inhalten wächst seit Jahren, das können wir feststellen", so Frank." Und dann haben wir uns überlegt: wie können wir eigentlich ohne große Hindernisse auf einer frei zugänglichen Plattform Inhalte zur Verfügung stellen?"

Alte Urheberrechte erschweren Veröffentlichung

Es gibt aber ein paar Hürden. Die Technik ist das kleinste Problem: Viele alte Archivbestände sind heute digitalisiert und könnten problemlos online gestellt werden. Das Hauptproblem sind Rechtsfragen. Erst seit kurzem haben die Rundfunkanstalten per Staatsvertrag ausdrücklich den Auftrag und die Erlaubnis bekommen, Archivinhalte von zeit- und kulturhistorischer Bedeutung zeitlich unbegrenzt öffentlich zugänglich zu machen.

Das nächste Problem sind Urheberrechte: Wer 1968 eine Fernsehreportage produziert hat, hat damit noch nicht automatisch zugestimmt, dass dieser Beitrag 2019 ins Internet gestellt wird. Damit gab es ein erstes Kriterium für die Auswahl der Beiträge für den Kanal SWR retro. "Wir stellen jetzt online die regionale Berichterstattung von den Anfängen des SWF und des SDR, also der Vorläuferorganisation des SWR bis 1966", so Frank. "Warum? Weil seit 1966 gibt es das neue Urheberrechtsgesetz in Deutschland und alles, was zuvor war, fällt eben nicht darunter."

Archivmaterial aus Magazinsendungen, Dokureihen und Unterhaltung

Mit anderen Worten: Bei Beiträgen aus der Zeit vor 1966 gibt es weniger urheberrechtliche Probleme. Aber dann gibt es noch Persönlichkeitsrechte. Nicht jeder, der vor Jahrzehnten mal kurz im Fernsehen war, will, dass diese alten Bilder jetzt wieder in die Öffentlichkeit kommen. Die Auswahl an Archiv-Beiträgen, die jetzt wieder in der Mediathek stehen, ist somit das Ergebnis einer Prüfung dessen, was rechtlich geht.

"Also wir stellen das überlieferte Material der Sendung Abendschau, die gab es beim SWF und SDR, zur Verfügung, das ist die regionale Berichterstattung inklusive Sportberichterstattung, die Nutzer können recherchieren auch nach Stichworten und finden eventuell einen Beitrag über ihren Heimatort, über ihren Verein", sagt Adam.

"Wir werden aber auch einige Doku-Reihen online stellen, auch so ein bisschen Unterhaltung, die 'sechs Siebeng'scheiten', Menschen aus dem Südwesten kennen das - das war eine Spieleshow, in der Schulen gegeneinander angetreten sind." Frank Adam, SWR-Archiv-Chef

Akustische Schätze von zeithistorischer Bedeutung

Mit SWR retro setzt der SWR in gewisser Weise fort, was er im Hörfunk schon begonnen hat. Nämlich mit dem Archivradio des Kulturprogramms SWR2. Das hat seit zwei Jahren einen eigenen Podcast mit inzwischen über 500 historisch bedeutsame Tonaufnahmen, die alle auch in der ARD Audiothek stehen und im Internet unter "archivradio.de“.

Dort finden sich Töne vom ersten Weltkrieg und den Anfängen des Rundfunks bis heute. Eine akustische Zeitreise durch die deutsche und internationale Geschichte. SWR retro wiederum umfasst in der ARD Mediathek rund 8.000 Fernsehbeiträge.

Für SWR-Archiv-Chef Frank Adam ist das alles erst der Anfang. Er hofft, dass auch die anderen Sender dem Beispiel folgen und ihre Archive auf ähnliche Weise öffnen.