Swift, Eilish, Ruffalo: US-Stars positionieren sich gegen Trump

"We are the Champions" – aber Donald Trump ist keiner. Zumindest nicht, wenn es nach dem Queen-Bandmitglied Brian May geht. Der teilte 2016 mit, dass die Nutzung des Kult-Songs bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps nicht genehmigt und auch nicht gewünscht sei. Und damit ist der Musiker nicht allein – im Gegenteil: Die Liste der Künstlerinnen und Künstler, die sich gegen eine Verwendung ihrer Songs durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika aussprechen, ist lang. So lang, dass es dazu einen eigenen Eintrag bei Wikipedia gibt. Nicht selten wurde das Wahlkampfteam auf Unterlassung verklagt.

Nix "Halleluja"

Für Tabu erklärt wurde zum Beispiel auch der Klassiker "Halleluja" des verstorbenen Musikers Leonard Cohen: Die Verwendung des Lieds sei spezifisch versagt worden, sagten die Nachlassverwalter. Bei "You Want it Darker" hingegen hätte man vielleicht über eine Erlaubnis nachgedacht. Bei der in wenigen Wochen anstehenden Wahl wollen viele Künstler und Künstlerinnen aber nicht nur ihr Werk vom Präsidenten fernhalten, sondern sie sprechen sich auch gegen den republikanischen Kandidaten aus.

"Donald Trump zerstört unser Land"

Musik-Sensation Billie Eilish hätte nicht klarer machen können, auf welcher Seite sie steht: Beim Nominierungsparteitag der Demokraten trat sie mit ihrem neuen Song "My Future" auf und wendete sich zuvor an die Zuschauer: "Donald Trump zerstört unser Land und alles, was uns wichtig ist", sagte sie. Und weiter: "Wir brauchen Anführer, die Probleme wie den Klimawandel und Covid lösen und sie nicht leugnen. Anführer, die strukturellen Rassismus und Ungleichheit bekämpfen." Die 18-jährige Erstwählerin ruft ihre 67 Millionen Fans auf Instagram regelmäßig dazu auf, zu wählen und gab ihren Konzertbesuchern die Möglichkeit, sich für die Wahl zu registrieren.