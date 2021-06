"Sweat": Körpersaft als Thema einer Münchner Kunstausstellung

Santiago Reyes trägt Kopfhörer und tanzt durch Straßen und über Plätze – in Hanoi, Quito, Berlin, München, eine Drehung vor dem Schaufenster, spins and dips, ein Sprung über zwei Treppen, Swing und Vogueing: Ein tanzender Körper, der sich der Kontrolle entzieht.

Ausgelassenheit ist denn auch Hannah Arendt zufolge eine wesentliche Dimension politischen Handelns. "Dancing Southward" heißt Reyes seit 2016 fortlaufende Performance. Der Künstler trägt beim Tanzen im öffentlichen Raum T-Shirts mit Aufschriften, etwa: "Was ich ertanzt habe, kann mir keiner nehmen". Durch den Schweiß verwischen die Worte aber allmählich bis zur Unleserlichkeit.

"Ich sammele all meine T-Shirts, die ich trage" , sagt der Tänzer Santiago Reyes. Denn der Schweiß überschreibt etwas, er sorgt für einen neuen Sinn meiner Sätze. In dem Projekt geht es darum, so lange zu tanzen, bis ich nicht mehr kann, erzählt er. Es gehe um Jouissance, manchmal gäbe es auch sehr sensible Momente, die fast an Schmerz grenzen. Man gerate in eine Meditation, bei der man ganz im Kontakt mit meiner Umgebung sei und gleichzeitig ganz im Kontakt mit mir selbst.