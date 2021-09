Sven Regeners Roman "Glitterschnitter": Neues von Herrn Lehmann

Sie sind wieder da – Frank Lehmann, Karl Schmidt und die vielen anderen Charaktere aus Sven Regeners Romanen. In "Glitterschnitter" erzählt der Schriftsteller und Sänger der Band "Element of Crime" einmal mehr von Leben, Kunst und lauter Verrücktheiten im vermauerten Westberlin der 80er Jahre. Abermals werden die Wiener Straße in Kreuzberg und mit ihr das Café Einfall zum Schauplatz eines komischen Welttheaters. Wieder folgt ein schräges Wortgefecht dem anderen. Und wieder wird die Literatur zur Archäologie. Dazu gibt es laute Musik.

Am Ende haben sie es geschafft. Sie spielen in der "Intimfrisur", im gerade erst entstehenden Club neben dem Café Einfall: Ferdi am Synthesizer, Raimund am stets zu lauten Schlagzeug, Lisa am Saxophon und Karl Schmidt mit Bohrmaschine und Betonbrocken. Zusammen sind sie "Glitterschnitter" und träumen von der großen Show bei einem Westberliner Kunstfest. Der Gig im aufgegebenen Friseurladen liegt quasi auf dem Weg dorthin, also wird gerockt und – im Fall von Karl Schmidt – auch gestaubt. Man weiß lange nicht, ob es zu dieser Mucke kommen wird. Der Weg zum Finale in Sven Regeners neuem Roman ist – wie auch anders? – turbulent.

"Glitterschnitter" spielt im Kreuzberg des Jahres 1980

Der Roman "Glitterschnitter" beginnt dort, wo der Vorgänger "Wiener Straße" endete: im verfallenden Kreuzberg im Dezember 1980, in der Welt von Hausbesetzern, Aktionskünstlern, Lebenssinnsuchern. Frank Lehmann, neu im geteilten Berlin, darf im Café Einfall nicht mehr nur putzen, sondern auch bedienen – und erweitert das karge Angebot um den im Kiez gerade mächtig hippen Milchkaffee. Die Jungs aus der "ArschArt-Galerie", mal mehr, mal weniger echte Österreicher, werden vom Performance-versessenen P. Immel getriezt, der liebenswerteste von ihnen – Karl Maria Steyr alias Kacki – träumt von einem Wiener Caféhaus auf dem Kiez. Und der Künstler H.R. Ledigt soll ein Bild malen und hat null Bock. Die IKEA-Musterwohnung, die er zu Hause nachbaut, fasziniert ihn deutlich mehr. "Er ist schon so verwandt mit Gestalten wie Martin Kippenberger – mit Künstlern, die immer für eine Überraschung gut waren", sagt Sven Regener.

Mit H.R. Ledigt und den anderen ist das Personen-Ensemble in der "Glitterschnitter"-Welt längst nicht erschöpft. So viele kommen dazu: selbstbewusste Frauen wie Chrissie oder Lisa, eine Schwangeren-Gruppe, die sich im Café Einfall trifft, der Besitzer Erwin, ein echter und ein, wie sich herausstellt, falscher Kontaktbereichsbeamter, kurz KOB – ein Polizist – und, und, und – Sven Regner spricht von einem "Wimmelbild". Die Romankapitel springen beständig von einem Personenkreis zum nächsten und zurück. Und sie leben von den vielen, immer wieder auch skurrilen Dialogen.

Ernster Kern des Romans

Klar, die Komik steht im Zentrum von Sven Regeners neuem Roman, den man auch ohne Kenntnis der vorausgegangenen Kreuzberger Geschichten lesen kann. Bei allem Witz, auch mit Blick auf die Sprach- und Dialektspiele, und bei all dem fröhlichen Chaos, das sich in "Glitterschnitter" ereignet – es gibt einen ernsten Kern in diesem Buch, wie überhaupt in dieser Romanwelt: das Spannungsfeld zwischen den Versuchen junger Menschen auszubrechen und einen Weg zu finden – und das im zerfallenden Berliner Westen, auf der freien Seite der Mauer zwar, aber doch beständig mit dem Gefühl, eingeschlossen zu sein, in so vieler Hinsicht.

"Ich weiß gar nicht, ob die Leute so anders drauf wären, wenn es da nicht diese Mauer gegeben hätte", sagt Sven Regener. "Ich weiß nur, dass die Bedingungen, unter denen sie dort lebten, nur so denkbar waren, weil die Stadt ja am Verfallen war." Das habe man sich konsequent schöngetrunken.

Frank Lehmann steht derweil am Café-Einfall-Tresen und schaut dem Treiben zu. Sven Regeners Leserinnen und Leser folgen ihm, in eine längst vergangene Welt. Und dürfen sich nicht nur am Bremer Wort "opstanatsch" erfreuen, was er, der kleine Freddie-Bruder, in den Roman einbringt – und was so viel bedeutet wie widerspenstig. "Opstanatsch" stößt bei den Bewohnern der "Glitterschnitter"-Welt auf große Beliebtheit. Und ist eigentlich auch ein guter Begriff für viele der Menschen, von denen Sven Regener mit einer großen Wärme erzählt.

"Glitterschnitter" erscheint am 9. September bei Galiani Berlin und kostet 24 Euro. Das Hörbuch, gelesen von Sven Regener, erscheint bei Roof-Music.