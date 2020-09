Suzanne Vega mit einem Stadtporträt in Songs

New York ist die Stadt, in der Suzanne Vega groß geworden ist, und die sie schon früher immer wieder besungen hat, etwa auf ihrem 2007 erschienenen Album "Beauty & Crime". Für einen Auftritt im Cafe Carlyle in Manhattan, in dem früher Woody Allen regelmäßig mit seiner Jazzband spielte, hat sie im letzten Jahr ein spezielles Programm mit Liedern aus über drei Jahrzehnten zusammengestellt, die alle irgendeinen New-York-Bezug haben. Sie besingt dabei gleichermaßen die schönen wie die hässlichen Seiten der US-Metropole und sie erzählt neben Erfolgsgeschichten auch von Tragödien. New York war für Susanne Vega immer wieder eine Inspirationsquelle – auch ihr größter Hit "Tom's Diner" beschreibt eine Szene in einem bekannten Restaurant in Manhattan.

Die Stories stecken in den Songs

Als ob sie den Erwartungsdruck des Publikums gleich zu Beginn ihres Auftritts verpuffen lassen wollte, beginnt Suzanne Vega mit zwei ihrer bekanntesten Songs – "Marlene on the Wall" und "Luka" – um danach ihr Programm vor allem mit weniger bekannten Titeln zu bestreiten: ihrem Straßenporträt "Ludlow Street", dem von der existenzialistischen Dichterin Carson McCullers inspirierten "New York is my Destination", dem turbulenten "Frank and Ava", das die Affäre von Frank Sinatra und Ava Gardner Schildert oder die Ode "New York is a Woman", in der sie mit anschaulichen Vergleichen ihre Heimatstadt als weiblich charakterisiert. Eine etwas abgespeckte Coverversion von Lou Reeds "Walk on the Wild Side" fügt sich dabei nahtlos ins Programm. Mit immer sehr charmanten, aber oft knappen Zwischenansagen führt die Sängerin durchs Programm – die meisten ihrer Geschichten stecken nämlich in ihren Songs.

Städteporträt und Retrospektive

Ihre Konzerte spielt Suzanne Vega in den letzten Jahren üblicherweise im Duett mit dem Gitarristen Gerry Leonhard, der früher in der Band von David Bowie gespielt hat. Für ihr Gastspiel im Cafe Carlyle hat sie aber noch Bassist Jeff Allen und Keyboarder Jamie Edwards mit auf die Bühne geholt. Der Sound wird dadurch voller und dynamischer, die Songs klingen opulenter, aber Suzanne Vega schafft es, trotz der ausgefeilten Arrangements eine intime Atmosphäre entstehen zu lassen. Dieser faszinierende Live-Mitschnitt ist so gleichzeitig faszinierendes Städteporträt und eine gelungene Retrospektive mit Höhepunkten aus ihrem Gesamtwerk.

"An Evening of New York Songs and Stories" von Suzanne Vega ist bei Cooking Vinyl erschienen.