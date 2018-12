Susanne Röckel erhält Tukan-Preis für den Roman "Der Vogelgott"

"Ich habe das sofort angezweifelt, als die Frau Schuster mir das gesagt hat, geht das überhaupt? Dann hat sie gesagt, das geht, dann habe ich das akzeptiert", sagt Susanne Röckel. Die Sache ist nämlich die: 1999 bekam sie zum ersten Mal den Tukanpreis der Stadt München für ihr Buch „Chinesisches Alphabet“, darin verarbeitete sie ihre Erfahrungen als Deutsch-Lehrerin an einer Uni in Shanghai und zeigte schon damals ihre Lust am Spiel mit literarischen Genres. 78 Kürzestgeschichten waren es, in denen Röckel alphabetisch geordnet ihre Beobachtungen in einem gelegentlich unbegreiflichen, für Europäer teils chaotisch anmutenden China, sowohl in Lyrik, als auch Erzählung, in Monolog und Pamphlet, in Satire und Kommentar, ja in verschiedene literarische Formen verwandelte. Fünf Romane später ist der Übersetzerin und Schriftstellerin die Lust am Ausprobieren geblieben. Das zeigt sich auch in ihrem neuen, nun ausgezeichneten Roman „Der Vogelgott“. In dieser multiperspektivischen Geschichte zeigt Susanne Röckel was ein moderner Schauerroman sein kann: "Also ich hoffe, dass es eine heutige Geschichte ist, nicht eine aus irgendeiner Fantasy-Welt, aber eine mit Ironie."

Metapher für Abgründe in uns?

Der Sündenfall eines Hobby-Ornithologen ist der Ausgangspunkt in „Der Vogelgott“. Konrad Weyde jagt einen seltenen Vogel Greif, erlegt ihn, stopft ihn aus und stellt ihn in eine Vitrine. Dieser Frevel gerät für die drei Kinder Thedor, Dora und Lorenz zum Mentekel, wird ihnen zum Schicksal. Thedor, ein abgebrochener Mediziner gerät in einer fiktiven afrikanischen Stadt unter Vogelwesen. Dora, eine Kunsthistorikerin entdeckt unter einem alten Madonnenbild unheimliche Spuren seltsamer Vogelwesen. Und es geschehen, wie es sich für einen ordentlichen Schauerroman gehört, auch schauerliche, grausame Dinge. Ob und wie alles zusammenhängt, versucht schließlich der Dritte im Bunde, Journalist Lorenz, zu ergründen. Ist diese geschwisterliche Dreifaltigkeit eine Metapher für all die Abgründe in uns, für unser sattes, scheinbar rationales Leben?

"Wer das Schreiben ernst nimmt, geht nicht nach Moden"

Dass Susanne Röckel in diesem Jahr mit ihrem teuflischen Vogelgott auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, war eine große Überraschung, denn die 1953 geborene Schriftstellerin hat sich bisher jeder Mode entzogen, ist in eine ganz eigene, skurrile Schreibwelt eingetaucht, hat es dabei nicht immer leicht gehabt und dennoch einen ziemlich originellen literarischen Kosmos beschrieben. Susanne Röckel: "Ein Mensch, der das Schreiben ernst nimmt, geht nicht nach Moden, würde ich mal behaupten."

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!