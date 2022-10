Surreales Albtraumspiel: "Der Turm" am Münchner Residenztheater

"Wir machen hier Kunst!"

All das ist beeindruckend, aber nicht ganz frei von Momenten der Kunstanstrengung. Hugo von Hofmannsthals Zeitgenosse Arthur Schnitzer nannte den "Turm" einst "eine Überflüssigkeit auf sehr hohem Niveau". Damit mag er auch den hohen Ton, die sehr fein gedrechselte Sprache des Stücks gemeint haben, mit der in dieser Inszenierung sehr sorgfältig umgegangen wird. Die Sorgfalt ist an sich respektabel, grenzt aber auch an Ehrfurcht gegenüber dem Stück, die zur Folge hat, dass vieles recht artifiziell und leicht hüftsteif wirkt. Unsichtbar, aber merklich spürbar steht schon auch "Wir machen hier Bühnenkunst!" über der Aufführung.

Man muss sich einlassen wollen auf diesen Abend. Und konzentriert dranbleiben. Auch, weil die Handlung mittendrin einen Sprung macht, wie das eben Träume manchmal tun. Plötzlich verkehren sich die Verhältnisse, ist Sigismund frei und liegt Basilius im Staub.

Bittere Erkenntnis: Gewalt folgt auf Gewalt

Wie es zum Umsturz kam, wird nicht weiter ausgeführt. Wichtig ist, was daraus folgt. Keineswegs wird die Arroganz der Allmacht des alten Herrschers Basilius nun von Sigismund, einem König ohne Arg, abgelöst. Der gewaltsame Tyrannensturz geht nahtlos in eine Gewaltherrschaft des Volkes über, an dessen Spitze sich schnell neue Despoten setzen. Das ist die bittere Pointe des Abends. Sigismund, die Gallionsfigur der Revolution, wird bald ausgemustert und endet da, wo er zu Beginn des Stücks auch schon zu besichtigen war: zusammengekrümmt auf seinem Stuhl hoch oben an der Wand des Turms. "Mir ist viel zu hohl zum Hoffen", ist einer seiner letzten Sätze, ehe er stirbt.

Ästhetisch hat Nora Schlocker eine Spur zu viel Elfenbein-"Turm" inszeniert. Inhaltlich indes überzeugt dieser Abend als finsteres Fanal für unsere Gegenwart: Selbst wenn Diktatoren stürzen, bedeutet das nicht zwingend Besserung.

