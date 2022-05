Surreale Welt: Illustrator Nikolaus Heidelbach im Literaturhaus

Gepunktete Mimikry

Im Literaturhaus entführt er nun mit 250 Originalblättern aus den letzten zwanzig Jahren in surreale Parallelwelten: In einem Wohnzimmer hat es sich ein gepunkteter Oktopus auf dem gepunkteten Sofa mit einem Buch gemütlich gemacht. In einer bunten Blumenwelt hat sich ein anderes Wesen verkrochen: „Auch hier geht es wieder nicht um Realismus oder eine naturalistische Schilderung, sondern es geht um einen Effekt, der Ausdruck erzeugt. Das heißt, ich male vorwiegend runde Blüten, und verstecke in diesen sehr verschiedenen Blüten, die es zum Teil gibt, zum Teil nicht gibt, etwas Dunkles, was rausguckt.“

Magie im Schaffensprozess

Dunkle, wie helle Wesen haben sich in den Räumen des Literaturhauses versammelt und warten darauf, entdeckt zu werden. Für ihren Schöpfer Nikolaus Heidelbach beginnt der kreative Arbeitsprozess mit einer realistischen Beobachtung – aber dann geschieht etwas, was er sich selbst kaum erklären kann: "Da hat man so einen Zipfel in der Hand, was passiert in einer Geschichte, dass irgendwann der rationale Verstand, oder der kritische Verstand, ausgeschaltet wird. Und sich da etwas auf eine ganz bezaubernde Art selbstständig macht – und diesen Zustand zu erreichen – das ist das Ziel!"

Die Ausstellung "Nikolaus Heidelbach: Originale" ist ab 19.05.2022 im Literaturhaus in München zu sehen, und wird außerdem von einem Audioguide mit Kommentaren von Nikolaus Heidelbach – sowie Märchen, gelesen von Christiane Paul, Devid Striesow, Fritzi Haberlandt und Thomas Dehler begleitet.