"Surfin' USA" – "Beach Boys"-Mitgründer Brian Wilson ist tot

Er galt als Visionär und kreatives Genie der legendären Beach Boys – nun ist Brian Wilson im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie auf seiner Webseite und über soziale Medien mit. "Wir sind todtraurig mitzuteilen, dass unser geliebter Vater Brian Wilson gestorben ist. Uns fehlen die Worte", hieß es in einer auf Wilsons Accounts in Onlinediensten veröffentlichten Erklärung der Familie. "Wir wissen, dass wir unseren Kummer mit der Welt teilen."

Surfer-Hits machten "Beach Boys" weltberühmt

Weitere Details, etwa zur Todesursache, gab es zunächst nicht. Wilson war der älteste von drei Brüdern, die den Kern der "Beach Boys" bildeten. Brian sang, spielte Bass und Keyboard, der 1998 verstorbene Carl spielte Lead-Gitarre und der 1983 gestorbene Dennis Schlagzeug. Die Musikgruppe wurde in den 60er Jahren mit Hits wie "Good Vibrations", "Surfin' USA", "I get around" und anderem Sommerhits weltberühmt.

Die "Beach Boys" gehören damit zu den populärsten Gruppen der Rock-Ära, mit mehr als 30 Singles in den Top 40 und einem weltweiten Umsatz von mehr als 100 Millionen Dollar. Das Album "Pet Sounds" aus dem Jahr 1966 wurde 2003 in einer "Rolling Stone"-Liste der 500 besten Alben auf Platz zwei gewählt und blieb damit nur hinter "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" von den "Beatles". Die "Beach Boys", zu denen auch Wilsons Cousin Mike Love und sein Jugendfreund Al Jardine gehörten, wurden 1988 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Viel Bewunderung für Wilson von Kollegen

Wilson galt mit seinem besonderes Gespür für Melodien, Arrangements und künstlerischen Ausdruck als einer der einflussreichsten Künstler überhaupt. Er wurde von vielen seiner Kollegen als kreatives Genie verehrt, von Elton John und Bruce Springsteen bis hin zu Smokey Robinson und Carole King. Der Schlagzeuger von "The Who", Keith Moon, träumte davon, sich den "Beach Boys" anzuschließen. Paul McCartney sagte einmal, "Pet Sounds" sei eine direkte Inspiration für die "Beatles" gewesen und die Ballade "God Only Knows" einer seiner Lieblingssongs, der ihn oft zu Tränen gerührt habe.

Zuletzt mehr gesundheitliche Beschwerden

Der Ausnahme-Musiker hatte jüngst aber mit einigen gesundheitlichen Probleme zu kämpfen. So war Wilson an einer Art Demenz erkrankt und stand unter Vormundschaft. Im vergangenen Jahr war seine langjährige Ehefrau im Alter von 77 Jahren gestorben. Gemeinsam hatte das Paar fünf Kinder adoptiert, zudem hatte Wilson zwei Kinder aus einer vorherigen Ehe.

