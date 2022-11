"Superyachten" – Sinnbilder des entfesselten Kapitalismus

Rund 6000 von ihnen gibt es weltweit, und die Auftragsbücher der Werften sind voll: Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass weitere 1000 Superyachten gebaut und vom Stapel laufen werden. Kolosse, deren Charter pro Woche schon mal eine Million Dollar kosten kann, Inbilder der Maßlosigkeit und des Protzes. Sie kreuzen sommers im Mittelmeer und winters in der Karibik, sind schwimmende Paläste und Refugien der Extraklasse „grande plaisance“, wie sie in Frankreich genannt wird. Plutokraten wie der Amazon-Boss Jeff Bezos, der heuer in Rotterdam beinahe eine denkmalgeschützte Brücke für die Durchfahrt seines extraordinären Dreimasters hätte demontieren lassen, und Oligarchen wie Andrei Melnitschenko sind ihre Eigner.

Demonstrationen der Dekadenz

Wer sich einmal - wie der Verfasser dieser Zeilen – das Vergnügen gemacht hat, eines dieser bis zu Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine gern an der dalmatinischen Adriaküste ankernden stählernen Ungetüme gemütlich in einem Tretboot zu umrunden, der staunt nicht schlecht. Die "Sailing-Yacht A", das größte private Segelschiff der Welt, entworfen vom Star-Designer Philippe Starck, hat eine Länge von knapp 143 Metern und Karbonmasten höher als Big Ben. Sie verfügt nicht nur über ein "Freizeit-U-Boot à la James Bond" und einen Hubschrauberlandeplatz. Nein, die Glas-Reling des Hauptdecks, so schreibt es der Soziologe Grégory Salle in seinem Buch "Superyachten", ist - 1,8 Tonnen schwer - "das größte jemals realisierte Glasteil aus einem Stück". Angesichts ihrer demonstrativen Dekadenz und "exzessiven Frivolität" weht auch Grégory Salle schnell ein Unbehagen an, das er 2021 in einem Interview mit dem französischen Fernsehen kundtat: "Superyachten sind die Objekt gewordenen Wahrzeichen des Überflusses. Lange Zeit war man durch ihre außerordentliche Größe und massive Monstrosität eingeschüchtert", so Salle, der als Research Fellow am Centre national de la recherche scientifique arbeitet. "Gerade jetzt aber will man ihren Sinn immer weniger begreifen, denn Superyachten werfen die Frage auf, wie zeitgemäß so eine Form der überbordenden Verschwendung noch ist. Superyachten konfrontieren uns mit dem Phänomen des ostentativen Überkonsums - und sie führen uns immer wieder zurück zur Frage, was wir wirklich benötigen, was unsere wahren Bedürfnisse sind."