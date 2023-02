"Superpower": Berlinale zeigt Sean Penns Ukraine-Doku

Sean Penns Dokumentarfilm über die Ukraine und Präsident Wolodymyr Selenskyj feiert seine Weltpremiere bei der diesjährigen Berlinale. Schlagzeilen hatte der Film bereits im Februar 2022 gemacht: Denn just während der Dreharbeiten in Kiew begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Erstes Interview am Tag des Einmarschs

Das für den 24. Februar angesetzte Interview zwischen Selenskyj und Oscar-Preisträger und Aktivist Sean Penn war schon lange im Vorfeld vereinbart und fiel zufällig mit dem Einmarsch russischer Truppen zusammen. Ein Ereignis, das den Aufbau der Dokumentation deutlich veränderte.

Was ursprünglich als Porträt über einen zum Präsidenten avancierten Schauspieler und Komiker geplant war, wandelte sich im Laufe der nachfolgenden Monate zu einer Mission: Die Zuschauer, erklärte Sean Penn auf der Pressekonferenz nach der Premiere, sollten verstehen, warum die Ukrainerinnen und Ukrainer unsere Unterstützung brauchen in diesem Krieg, der die Welt seit einem Jahr in Atem hält.

Penn stapft recht ahnungslos durch seinen Film

Und tatsächlich: "Superpower" wirkt wie die hippe Kriegs-Zusammenfassung für Menschen, die das vergangene Nachrichtenjahr komplett ignoriert haben. Die Schnitte sind schnell, die Handkamera wackelt, der gezielt eingesetzte Soundtrack verbreitet eine verstörend-bedrückende Atmosphäre, Nachrichtenschnipsel wechseln sich mit Interviewsequenzen ab.

Dreimal trifft Sean Penn Präsident Selenskyj, er spricht mit Journalisten, Aktivisten, Soldaten und Zivilisten, ist permanent im Bild, raucht, trinkt, wirkt manchmal verstört, aber weit öfter, als wüsste er selbst nicht, was er grad tut. Zu einem gewissen Grad trifft das auch zu, denn er macht keinen Hehl daraus, dass er vor Beginn der Dreharbeiten wenig Ahnung hatte von der Ukraine, der Maidan-Revolution oder der Krim-Annexion.

Schauspieler im Schützengraben

"Superpower" wirft Schlaglichter auf die Ereignisse seit 2013, will jedoch nicht tiefes politisches Grundwissen vermitteln, sondern die weit leichter greifbare Botschaft, dass Demokratie und Freiheit gefährdet sind und dringender Handlungsbedarf besteht.

Weil "Superpower" auf das Prinzip setzt, dass plakative Aussagen plakative Bilder brauchen, legen Sean Penn und sein Team in einer Szene Kampfausrüstung an und begeben sich im Sommer 2022 in einen Schützengraben an der Frontlinie: Eine Erfahrung, die der Hollywoodstar nicht bereut, betont er auf der Pressekonferenz – schließlich habe er echte Helden und Verteidiger der Freiheit treffen dürfen. Der größte Held jedoch, und auch das macht Penn im Film und auf dem Podium klar, sei Präsident Selenskyj.

So gut es Penn auch gemeint haben mag: Am Ende bleibt das unangenehme Gefühl, dass Heldenverehrung keine gute Basis für einen ausgewogenen und ernst zu nehmenden Dokumentarfilm ist. Insbesondere, wenn der Eindruck entsteht, dass einer der Macher sich selbst als Retter von Demokratie und Freiheit inszeniert.